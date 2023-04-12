看護移工失聯3個月才能遞補！勞動部支持下修至1個月

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勞動部指出，「就業服務法」第58條經歷多次修正，已逐步放寛移工發生行蹤不明得相關遞補規定。移工於雇主處發生行蹤不明，其原因複雜多端，在衡平被照顧者需求、及產業經營人力調度等因素，目前規範聘僱從事家庭看護工作移工的雇主，於移工行蹤不明後，需等待3個月始可遞補；從事家庭看護工作以外類別的移工，其雇主尚有其他人力可填補，於其聘之移工發生行蹤不明後，滿6個月始可遞補。另原聘僱許可所餘期間有6個月以上，雇主得申請遞補。
多名立委提案縮短移工遞補等待期，立委王美惠表示，希望把家庭看護縮短至15天，以解決人力運用上的困難。
立委楊瓊瓔建議下修遞補期看護移工為1個月、產業移工盼修正至2個月，補足人力不足的問題。
立委游毓蘭說，過去移工失聯主因之一為雇主不當對待，但隨著時間變遷已非主因，保障移工權利的3個月，反而成為對雇主的折磨；近年移工失聯主因為黑市高薪、非法仲介等，現行3個月遞補期及申請程序等，致使看護移工真正上工時間恐逾半年，盼各工作類別移工失聯，雇主能立即遞補，並重新給予3年聘僱許可期間，以協助看護家庭。
立委溫玉霞指出，移工來源國太少、仲介費過高、法令嚴苛，雇主被迫支付更高成本取得勞動力，若移工逃跑，申請遞補的等待空窗期太長，對雇主來說是很大損失，應縮短雇主重新申請移工的等待時間，她建議看護移工縮短為15天、其他類別移工縮為1個月，並盼本會期修法完成三讀。
另外，溫玉霞認為要檢討移工為何逃跑，逃逸移工從2020年5.5萬人增至 2023年8.2萬人，去年甚至有印尼移工網紅涉嫌情色仲介等，犯法卻不繳罰金，背名牌包、開賓士等，在網路上教移工「擺爛、怠工」，揶揄台灣法令寬鬆，要求專勤隊加強查緝、提高罰則等，逃逸被查緝即應直接遣送。
許銘春說，各立委對縮短遞補期有共識，但針對時間長短要討論；這幾年逃逸人數大增，主因是疫情邊境管制，移工進不來、抓到人也送不回去，今年移民署與國安團隊有加強查緝，且來源國也正常恢復航班，查緝遣送回國會比較順利，移民署今年2個月來，就查緝到3000多人，都有送回去了。
許銘春強調，勞動部會從源頭開始控管，發現來源國的仲介公司引進移工失聯率異常高，就要停權，在後端非法雇用會予以重罰，停業和撤照。
針對各立委提出修法版本，勞動部表示支持，並建議家庭看護工遞補等待期間縮短至1個月、其他工作類別縮短至3個月，並建議維持原聘僱許可剩餘6個月以上得遞補規定。
勞動部指出，立委共計22項修法提案，半數縮短家庭看護工等待期為1個月；其他工作類別縮短等待期多為3個月、2個月或1個月。並提出遞補期過短，風險恐升高，內政部移民署先前调查行蹤不明主因為雇主要求超時工作、扣薪、未付加班費或勞資關係不睦等，如遞補等待期取消或過短，雇主遞補移工容易、成本低，易疏於管理、降低法遵強度，道德風險增高，難以管控移工人數。
另外，勞動部也提出配套措施，家庭照顧空窗期得申請長照2.0照顧及喘息服務，被看護者如經縣市長期照顧管理中心評估為長照需要第2級以上，可申請照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務、到宅沐浴車服務以及喘息服務等，以紓解家庭照顧壓力。產業遞補等待期，勞動部可依產業人力需求，提供求才推介服務及專案媒合計畫，並運用僱用獎助、跨域就業補助等就業促進工具，協助雇主補實人力。
立委吳玉琴詢問，勞動部建議維持原聘僱許可剩餘6個月以上才能遞補規定的原因？家庭看護移工等待期少於1個月會有什麼問題？
許銘春說，若原聘僱許可得遞補有效期間少於6個月，除導致遞補新移工的聘僱許可效期過短外，並將使雇主及新移工立即面臨期滿續聘或期滿轉換的抉擇，會降低新移工合意聘僱或來台工作意願，不利雇主遞補新移工，勞資雙方都不穩定，且現行效期屆滿前2至4個月就能提前新聘作業，可以直接銜接新移工，不須再遞補、增加不確定性。
勞動部勞動力發展署長蔡孟良說，不到1個月遞補承接，聘期過短，牽涉到移工意願問題，且不到1個月雇主還是要重新申請新許可，程序沒減少，行政作業上反而增加雇主負擔，另外也擔心雇主不續聘，移工發生勞資爭議或失聯，後續管理複雜，建議現行不足6個月，雇主乾脆重新申請，一次解決問題，並搭配長照2.0解決空窗期問題。
有立委詢問勞動部先前宣布會有新的移工來源國，許銘春說，目前還不方便公布是哪個國家，但確定下半年會簽署MOU，屆時會向外界宣布；針對立委建議可以從非洲引進新移工，她會請勞動力發展署納入參考。