藍營猛攻賴清德　民進黨反批：國民黨才是黑金進行式

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪表示，國民黨立委的記者會內容，根本是「竹篙湊菜刀」，東瞎西扯、胡亂拼湊。國民黨始終迴避一連串包括88槍擊案件的幕後主使者與藍營要角關係，及正副議長涉嫌與黑金的連結，所以企圖用不實指控、造謠抹黑的方式轉移焦點，令人遺憾。
至於國民黨新北市議員蹭聲量，根本是不務正業，請好好監督侯友宜，包括去年恩恩案的決策失誤致政策殺人至今未反省檢討，二月發生中和母子乾屍案的社政系統失靈、甚至市府官員貪瀆及消防局長因私德請辭等事件，都讓市民感受市府決策失序，施政荒腔走板、罄竹難書。
張志豪表示，請不要學侯友宜假裝看不到，在新北當議員，卻異常關心台南市，何不到台南接受民意考驗？
張志豪指出，國民黨要刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨。國民黨立委吳怡玎曾遭控涉嫌淘空、炒股，甚至被檢調陸續發動大規模搜索與調查行動，對於涉嫌炒股、影響股價，應該先向損失的股民說清楚。
張志豪說，國民黨立委李德維為了林姿妙與縣府涉弊案辯護，為了力挺黨內同志提出批判，但遇到網路聲量高的國民黨台北市議員徐巧芯卻轉彎無聲，顯然是柿子挑軟的吃；至於國民黨立委曾銘宗針對普發現金6000元偷跑銀行，在國會公然質詢「金管會若追究銀行的責任，我就追究你」，顯然有替銀行護航之嫌，請這三位國民黨立委在造謠抹黑前，先回應自己的爭議事件。
張志豪再次呼籲侯友宜，一再宣稱反黑金復辟，但對於國民黨的黑金進行式關係始終說不清楚，請用明確的行動，展現「反黑金」的決心，不要切割迴避，好好釐清自己的黑金進行式。