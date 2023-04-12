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黃守達力拚接棒黃國書　「前老闆」吳思瑤赴台中力挺

▲台中市中西東南區立委民進黨內初選將進行民調，吳思瑤今日赴台中力挺黃守達。（圖／黃守達辦公室提供）
▲台中市中西東南區立委民進黨內初選將進行民調，吳思瑤今日赴台中力挺黃守達。（圖／黃守達辦公室提供）

記者黃宣尹／綜合報導

民進黨台中市中西東南區立委初選將進行民調，民進黨立委吳思瑤今（12）日赴台中，力挺參選人、台中市議員黃守達。吳思瑤一到市場就受到民眾熱烈鼓掌歡迎，許多民眾大讚吳思瑤氣質美麗，吳思瑤也把握時間一一向民眾拜託，她並表示，黃守達與她同樣懷抱信念，年紀輕輕便投身政治，從體制外勇敢進入體制內，都是源自於對土地的使命感，既有地方的歷練，更有中央的視野，因此一定要向民眾推薦。

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▲台中市中西東南區立委民進黨內初選將進行民調，吳思瑤今日赴台中力挺黃守達。（圖／黃守達辦公室提供）
▲台中市中西東南區立委民進黨內初選將進行民調，吳思瑤今日赴台中力挺黃守達。（圖／黃守達辦公室提供）
2020年民進黨提名現任立委黃國書參選連任台中市中西東南區立委，並順利當選，不過黃國書在任期中因「線民風暴」退黨且不再競選連任，也讓民進黨此區將進行黨內初選，包含黃守達、台中市議員江肇國、前台中市議員之子何昆霖皆投入。

其中，黃守達繼獲得台中市五名區域立委支持後，今日再邀請自己「政治工作的第一個老闆」吳思瑤現身台中力挺。吳思瑤笑稱，自己是「超級女魔頭」，在政治圈對助理嚴格出了名，經過她魔鬼訓練的人才，在第一線表現絕對優秀。

吳思瑤表示，黃守達與她同樣懷抱信念，年紀輕輕便投身政治，從體制外勇敢進入體制內，都是源自於由下而上對土地的使命感。

吳思瑤強調，真金不怕火煉，請選民檢視比較，她認為黃守達是三位候選人中最有戰鬥力、最有使命感，也最年輕的一位候選人；而且黃守達不是政二代，是一步一腳印從基層做起的幕僚世代。

吳思瑤說，黃守達在任職她助理期間，被「蔡英文主席挖角」至中央黨部青年部，協助民進黨與年輕人接軌。輔以現在在議會問政的表現，以及過去與黃國書的協力搭配，都顯示了黃守達既有地方的歷練，更有中央的視野，一定要向中西東南區的民眾強力推薦。

黃守達說，當初在吳思瑤辦公室學習到很多，很感謝吳思瑤總是在他需要的時候不遺餘力來幫忙。也很感謝台中市議員鄭功進、台中市第三市場自治會的協助。

黃守達說，他會盡百分百的努力爭取市民朋友的認同，期待未來可以發揮自己的法律專業，在國會為大家發聲，為地方爭取更多資源。

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