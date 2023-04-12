黃守達力拚接棒黃國書　「前老闆」吳思瑤赴台中力挺

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其中，黃守達繼獲得台中市五名區域立委支持後，今日再邀請自己「政治工作的第一個老闆」吳思瑤現身台中力挺。吳思瑤笑稱，自己是「超級女魔頭」，在政治圈對助理嚴格出了名，經過她魔鬼訓練的人才，在第一線表現絕對優秀。
吳思瑤表示，黃守達與她同樣懷抱信念，年紀輕輕便投身政治，從體制外勇敢進入體制內，都是源自於由下而上對土地的使命感。
吳思瑤強調，真金不怕火煉，請選民檢視比較，她認為黃守達是三位候選人中最有戰鬥力、最有使命感，也最年輕的一位候選人；而且黃守達不是政二代，是一步一腳印從基層做起的幕僚世代。
吳思瑤說，黃守達在任職她助理期間，被「蔡英文主席挖角」至中央黨部青年部，協助民進黨與年輕人接軌。輔以現在在議會問政的表現，以及過去與黃國書的協力搭配，都顯示了黃守達既有地方的歷練，更有中央的視野，一定要向中西東南區的民眾強力推薦。
黃守達說，當初在吳思瑤辦公室學習到很多，很感謝吳思瑤總是在他需要的時候不遺餘力來幫忙。也很感謝台中市議員鄭功進、台中市第三市場自治會的協助。
黃守達說，他會盡百分百的努力爭取市民朋友的認同，期待未來可以發揮自己的法律專業，在國會為大家發聲，為地方爭取更多資源。