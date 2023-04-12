立院初審經濟部組改草案　關鍵條文保留待協商

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立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天併案審查經濟部組織法修正草案等11案，經濟部長王美花等人列席。
台灣民眾黨立委邱臣遠說，民眾黨團基本上支持經濟部版本，但不希望這次修法是為了選舉考量，期盼透過組織法的修正，落實政策執行、整合行政資源效益，有效輔導中小企業與海外台商等，做更深的鏈結。
國民黨立委曾銘宗表示，國民黨團大方向支持修法，但經濟部產業發展署、能源署、中小及新創企業署的署長，行政院版條文是採政務與常務雙軌制，而民進黨用人長期有幾個特色，包括看意識形態、看有無偏向民進黨等，因此國民黨不贊同這樣規劃，應由事務官層級、常任文官層級來做。
聯席會議審查時，在場立委對於經濟部掌理的7大事項提出質疑，特別是礦業管理及地質調查中心的名稱，要礦業管理放前面，還是地質調查中心擺前面，而且地質學界也提出許多不同聲音；經討論後無法取得共識，因此保留。
另外，行政院版草案規定，經濟部依職掌設10個次級機關，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、礦業管理及地質調查中心，經在場立委與官員討論後無法達成共識，因此保留。
聯席會議今天也初審通過10個次級機關的組織法草案，除經濟部礦業管理及地質調查中心組織法草案的名稱與條文「全數保留」外，其餘草案僅少數條文保留；所有案件均須交由黨團協商。
時代力量立委陳椒華認為，地質是火車頭，其他的地熱、礦業等應用，都需要地質的專業做火車頭，因此在法案名稱上，地質調查要擺在前面。
民進黨立委洪申翰提修正動議，認為法案名稱應改為經濟部地質與礦業局，並建議名稱、設立目的、權限執掌等3項條文保留，留待後續與學界、業界溝通討論。
至於經濟部水利署組織法草案部分，其次級機關有各區水資源分署、各河川分署、台北水源特定區管理分署及水利規劃分署；陳椒華提出修正動議，認為應比照台北水源特定區管理方式，增訂北、中、南、東及離島水源特定區管理分署；經討論後，在場立委與官員未取得共識，因此保留。（編輯：林淑媛）1120412