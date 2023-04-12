談加拿大亦遭中國干預　加國訪團：欽佩蔡英文的領導勇氣

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蔡英文提到，多位訪團成員曾經多次訪問台灣，她感謝訪賓們長期在國會中支持台灣，也透過許多法案積極促進雙方的合作。最近，她剛完成出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯，當中也過境美國，透過這次出訪，台灣向國際社會再次傳達守護民主自由的決心，也獲得民主夥伴的回應和支持。
蔡英文認為，面對威權主義不斷擴張，民主陣營的積極團結更顯得格外重要。加拿大也是台灣非常重要的民主夥伴，台灣樂意貢獻心力跟加拿大及更多理念相近的國際夥伴，共同堅守民主自由的價值。
蔡英文指出，台灣也看到加拿大在新的「印太戰略」中，展現出對台海和平穩定的重視，也提及將持續加強跟台灣的夥伴關係。加拿大政府也在世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等重要國際場合，積極捍衛台灣的國際參與，對於加拿大政府對台灣的重視和支持，她再次表達誠摯的感謝。
蔡英文說，除此之外，台灣和加拿大在經濟、文化等等許多領域，也都有密切合作。在經濟方面，今年初，台加「投資促進暨保障協議」已經正式啟動談判，期待透過這項協議的簽署，深化雙方的夥伴關係，也帶動更多的經貿合作。
蔡英文表示，台灣和加拿大在經濟領域具有高度互補性，加拿大也是CPTPP中非常重要的成員。希望加拿大能夠支持台灣加入CPTPP。台灣已經做好準備，共同遵守高標準的國際經貿規範，一起創造更大的成長及繁榮。
隨後，馬凱致詞時表示，他相當欽佩蔡英文自上任以來的領導，尤其是在執政期間所展現的勇氣及力量，他也確定訪團成員也都相當敬佩蔡英文的執政作為。
馬凱特別感謝蔡英文在面對另一個國家的文攻武嚇之下，仍特別撥冗接見訪團成員。儘管加拿大位處於太平洋的另外一端，但他敢說，在過去這幾年東太平洋與西太平洋之間的距離已經縮短了。
馬凱提到，中國政府在加拿大也進行許多的內部干預及影響行動，這使他們更加提高警覺意識，也讓許多同樣面對此一威脅的民主國家更加團結在一起。此行訪問台灣，就是希望能夠學習台灣維持並強化民主及繁榮的方法。
馬凱說，訪團成員都非常重視國防及安全議題，大家在各自的政黨及委員會中也都擔任相當重要的職務，這樣的組成證明加拿大對於台灣持續繁榮發展的重視，此行也展現，台灣的議題就是加拿大的議題；加拿大的議題也就是台灣的議題。
馬凱進一步表示，他們都了解台灣想加入CPTPP，並與加拿大洽簽「投資促進及保障協議」。特別是經濟議題上的進展斷斷續續，但訪團將協助推動朝正確的方向前進。事實上，沒有安全就無法確保經濟的繁榮，這也是訪團此行的主要焦點。
隨後，「加拿大-中國關係特別委員會」主席哈迪代表訪團致贈蔡英文該委員會日前公布之《加拿大與臺灣：動盪時局中的強健關係》報告書。
哈迪致詞時表示，他很榮幸與眾多對台灣有所洞察的成員來訪。加拿大作為議會民主制的國家，在議會中時常有辯論，政黨經常在一些議題上意見不一致，但這份報告是全體一致的，委員會中來自眾議院每個政黨的代表對此都表達支持，及其更深層的意義。
哈迪說，更深層的意義即是，加拿大與台灣的共同價值是民主、自由、言論自由的重要性，以及了解在意見不同的情況下，辯論的方式須有建設性。他也強調，報告名稱《動盪時局中的強健關係》，正足以解釋他們此行的意義。
訪團一行尚包括加拿大聯邦眾議院「加拿大-中國關係特別委員會」副主席莊文浩（Michael Chong）、副主席瑪佛森（Heather McPherson）、「外交委員會」副主席貝哲宏（Stéphane Bergeron）、「國防委員會」副主席貝贊（James Bezan）、眾議員佳蘭特（Cherly Gallant）、瑟萊（Randeep Sarai）、丹萩（Raquel Dancho）及瑪媞森（Lindsay Mathyssen）等，由外交部長吳釗燮及加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）陪同，前來總統府與蔡英文會面，總統府秘書長林佳龍也在座。
賴清德也在11日上午接見「加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團」時表示，區域安全、經濟發展以及國際參與是台灣當前最關注的三面向，感謝加拿大政府及國會對台灣的支持。包括去年11月加拿大政府發布「印太戰略」，特別指出反對任何對台海、東海、南海和平穩定的威脅，並強調將強化台加合作關係，包括經貿及人民之間的連結。
賴清德說，加拿大國會最近也發表了「台灣報告書」，特別向國際社會聲明如果台灣倒下，民主也將倒下，是一針見血。中國日益成為國際社會的問題，不是台灣要單獨面對，而是民主國家應該要共同面對的問題。如果台灣不保，相信也會波及印太區域國家，甚至影響到全世界國家。
賴清德強調，台灣處在第一島鏈的關鍵位置，一定會團結堅守民主陣營，也會與國際社會共同合作，捍衛印太區域和平穩定，促進世界繁榮、持續發展。
賴清德提到，加拿大政府在今年2月已經和台灣開啟了雙邊《投資促進及保障協議》（FIPA）談判，以促進雙邊貿易發展，增進人民之間感情。他也要特別引用加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）一席話，加拿大與台灣加強經貿關係，也是屬於印太安全戰略的一部分。
賴清德認為，在當前的國際局勢，安全與經濟議題無法分開，必須共同合作，才能達到區域和平穩定目標，他衷心期盼FIPA能盡快有結果。明年加拿大是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）主席國，也希望能得到加拿大政府及國會的支持，讓台灣能盡速加入CPTPP，扮演印太區域安全戰略的重要角色。
賴清德說，台灣不是大國，但是一個積極、正面、良善力量的國家，很願意在國際社會做出貢獻，不應該被排除在國際社會之外。感謝加拿大政府以及國會，支持台灣加入「世界衛生大會」（WHA）及「國際民航組織」（ICAO）等國際機構。
賴清德表示，最近蔡英文出訪邦交國，並且過境美國，傳達了台灣與民主國家追求共同價值的信念，也一定會發揮力量和民主國家站在一起，讓世界更和平、更穩定、也更繁榮。台灣的決心不會因為共產極權國家壓力的影響，一定會堅定地和民主國家一起奮鬥。