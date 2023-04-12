「反送中」移民熱度降低　港生來台升學人數減千人

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2012年DSE上路以來，中國和台灣都開放港生以DSE成績單申請大學，港生赴中國升學有「文憑試（DSE）收生計畫」、「港澳台僑生聯招」，以及「6所個別院校獨立招生報考」（包括北京大學、清華大學、復旦大學、暨南大學、華僑大學、深圳大學）等3大入學管道。
大學問網站執行長魏佳卉分析台港中3地數字提到，觀察2012至2022年香港學生的升學數據，赴中國升學的人數及比例，呈現穩定成長，光以最主要的DSE文憑試申請管道來看，已經有將近1成香港中學生選擇赴中國升學；而港人來台升學人數，卻深受社會風向影響，階段性高高低低，招生情況並不穩定。
魏佳卉指出，2014年香港雨傘運動前後，因為社會局勢不穩，加深港人外移，選擇赴台，2014至2016年，每年香港學生來台升學人數突破2000人；2017至2019年跌破2000人，2019年回到1452人的水準。反送中及Covid19疫情影響，2020至2021年港生來台就學人數攀升，2021年創下3110人歷史新高；2022年台灣對港招生則因為香港移民台灣熱度降低，加上港府對於台灣招生資訊進入香港中學校園諸多限制，因此2022年港生來台升大學，比前一年減少將近千人，僅有2149人。
大學問網站指出，2022年港人赴大陸升學3大管道，合計收到13190名考生報名，其中，以當年度DSE成績報名的考生4890人，不僅人數創下歷史新高，報名人數占DSE考生人數9.8%，平均10名DSE考生就有1人準備赴中國唸書。
魏佳卉認為，香港學生選擇赴大陸升學，除了管道多元，報考學校逐年增加外，而且多為中國985、211及雙一流的大學院校，2023年可報考學校已達132所，加上中國政府對於香港人釋出學費、社會福利等諸多誘因，促使香港學生到中國升學人數逐年增加。
另外，中國透過諸多的優惠政策，吸引香港年輕人到中國升學，除了大學之外，在大灣區工作的香港居民，子女可以申請進入當地的公立學校。
魏佳卉說，台灣則在2022年首度開放港澳中學生可以來台就讀高中職五專，滿足港人移居台灣，子女就學需求；2020年台灣中小學推動「國際教育2.0」，已有不少學校開辦國際課程，開始招收國際學生，開放港澳學生來台就讀高中職五專也是因應趨勢。2022年已有13名香港中學生順利來台就學，2023則有37所高中職及4所五專開放對港澳招生，以擴大對港澳招生的力道。