NBA附加賽打幾場？總冠軍要拿幾勝？關於季後賽5大QA一次搞懂

我是廣告 請繼續往下閱讀
NBA長年分為東西兩區，每區各有15支球隊，在結束82場例行賽後，分區戰績前8名共16支球隊能晉級季後賽，並以「第1種子打8種子」、「第2打第7」、「第3打第6」、「第4打第5」的分組，進行7戰4勝制的系列賽，勝出者再晉級下一輪。不過2019至2020賽季，NBA除了考量票房外，也想遏止部分球隊因為距離第8種子太過遙遠，導致例行賽後段決定「關機」消化比賽，刻意讓球星休息讓觀賞性下降，這才引入現今的附加賽賽制。
🟡附加賽賽制怎麼打？
有別於以往分區只有例行賽前8名能參與季後賽，附加賽讓第9、10名的球隊「挑戰第7、8種子」爭取晉級，首先兩區7、8種子會先交手，勝者直接以第7種子晉級，9、10種子隔日也會對戰，勝者與7、8種子敗隊爭取第8種子，敗者直接淘汰，一戰定輸贏。簡而言之，7、8種只要獲勝1場就晉級，9、10種子則需要2連勝才能繼續前進。
🟡附加賽也有主客場制度？
附加賽和季後賽正賽相同，它也擁有主客場制，不過有別於正賽7戰4勝的制度，需要交換主場達到平衡，附加賽這種一場定生死的比賽，主場就由「例行賽戰績」較好的隊伍擁有，相對較直觀。
🟡今年附加賽有誰參與？
NBA2023例行賽結束後，東區的7至10名為熱火、老鷹、暴龍、公牛，西區7至10名則是湖人、灰狼、鵜鶘、雷霆，稍早湖人已經擊敗灰狼，老鷹擊敗熱火，兩者已正式成為季後賽第7種子，因此暴龍和公牛的勝隊將和熱火爭取第8種子，鵜鶘和雷霆勝隊則和灰狼進行殊死戰。
🟡今年季後賽對戰組合
NBA今年賽季各隊實力接近，例行賽戰績相差不大，尤其西區可以預測在季後賽會鬧得滿城腥風血雨，82場例行賽後，西區第一金塊對手未定、灰熊（2）打湖人（7）、國王（3）打勇士（6）、太陽（4）打快艇（5），東區部分，第一的公鹿對手未定，塞爾提克（2）打老鷹（7）、76人（3）打籃網（6）、騎士（4）打尼克（5）。
各系列賽皆為7戰4勝制，高順位隊伍擁有「主主客客主客主」場地優勢，1、8名對戰勝隊和4、5名勝隊進行第2輪，2、7名對戰勝隊則和3、6名勝隊進行第2輪，後續則是分區冠軍賽、總冠軍賽，拿下總冠軍「布萊恩金盃」的隊伍，扣除附加賽，一共需拿下16場勝利，且確保每個系列賽輸不到4場。
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。