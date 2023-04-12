王思佳曝育兒觀「放手讓她做自己」 犯錯才能領悟對錯
《女人我最大》網路節目《玩美研究室》的主持擔當王思佳，親自上陣拍攝4月號策展封面人物，快2歲的女兒「小王美」也難得現身入鏡。擁有「浮誇女王」之稱的王思佳表示，小時候受到媽媽嚴格的管教與規範，現在為人母，反而想給女兒更大的空間去探索，要讓女兒有犯錯的機會，才能真正領悟事情的對錯，並讓女兒知道「媽媽永遠是妳最好的朋友」。
記者侯家瑜/綜合報導
王思佳從小就非常喜愛亮桃紅色，「在10幾歲時，也曾經喜歡穿暗色系衣服，希望能看起來成熟、酷酷的，甚至認為只有年紀大的人，才喜歡穿花花亮亮的衣服，但現在終於明白，原來是因為年紀大的人『終於不在乎世俗眼光』」，她再次強調，不要害怕自己無法駕馭，也建議女孩們要多嘗試穿搭的各種可能，開心最重要，只要自己覺得合理，尷尬的就是別人。
這次封面拍攝的造型，就是以王思佳最喜歡的桃紅色量身打造，眾人的「死亡芭比粉」，她也能輕鬆駕馭，完美詮釋女性最自信美麗的一面。另外在穿搭造型上，小王美也漸漸懂得表達喜好，王思佳說：「我已開始適應，女兒即將展開自己獨特的穿搭功力，說不定以後會比我還浮誇。」
產後身材依舊火辣的王思佳表示：「目前不排斥生第二胎、第三胎，男女都無所謂，小孩彼此有伴也不錯！」王思佳體態維持得非常好，也讓許多網友瘋狂提問，而王思佳特別提醒：「不要以蔬菜水果為主食，因為糖分很高！我的飲食以蛋白質為主，然後不碰手搖飲，現代人都把手搖當精神糧食，但當你把這樣東西拿掉後，你會發現身材會有很大的變化。」
很多媽媽面對產後走樣的身材都感到很崩潰，王思佳說自己也是這樣走過來，她建議媽媽們不要給自己太大壓力，更不要用節食來控制體重，最重要的是接受自己不同時期的美。