申請入學甄試「黃金周六」落在5/20　中重症考生適用應變機制

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招聯會第9屆常委會第9次會議通過112學年度大學申請入學管道因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情的應變機制，當大學或個案考生因受疫情影響無法辦理或參加第二階段甄試時，以學測成績加書面審查調整占分比例的方式作為第二階段甄試，取消面試、筆試、實作等甄試項目（惟醫學系、牙醫系、中醫學系及師培公費生系組例外），考量疫情變化快速，必要時滾動修正。
由於國內外疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心已宣布COVID-19疾病嚴重度下降，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，由「確診均通報」改為「併發症（中重症）才須通報」，招聯會邀請醫學及公衛領域專家、教育部、衛福部疾管署召開諮詢會議研商後決定，調整為個案考生符合COVID-19併發症（中重症）條件，須通報並隔離治療才適用應變機制。
至於篩檢陽性（輕症或無症狀）考生到校應試前，可向大學反映後安排至備用試場應試或調整應試順序，並請配戴口罩。
招聯會執行秘書王文俊表示，今年甄選會網站仍會設置「防疫應變專區」，今起公布各大學校系因應疫情應變甄試項目內容及占分比。同時也提醒考生，雖然疫情趨緩，平日仍要做好自我衛生管理，維持良好的健康習慣，若應考前有發燒等身體不適的症狀記得盡快與校系聯繫安排備用試場。