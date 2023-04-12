王瑞瑜：國產電池鏈一定要做！談用電吃緊家用儲電可解決

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王瑞瑜指出，新能源一定要垂直整合，不能只有比規模，還要比電芯性能差異化，要比其他廠商還要優質，才能在競爭激烈的市場上有機會勝出。她強調原本彰濱工業區第一期投資金額是60億元，現在已經追加到80億元，主要用於自動化，雖然成本變高，但未來效率能再提升，且國產電芯價格絕對比國外進口的還有競爭力。
台塑新智能總經理劉慧啟補充，說起台塑新智能的優勢，公司早在14年前就跨入鋰鐵電池，研發技術成熟，出口海也都逐漸打通，像是美國、菲律賓、日本、印度、越南與台灣都逐漸接觸與上軌道，其中又以日本的市場掌握度最高，台塑新智能技術成熟到可以在各市場量身訂做電池芯與模組，希望不只透過當地經銷商賣產品，未來也不排除到其他國家成立電芯跟模組廠
劉慧啟分析，因應電動車及儲能市場爆發性成長，2030年全世界電池總需求量高達3300GWh，電芯已是全球炙手可熱的必備物資，但台灣目前多數仰賴進口，台塑新智能整合台塑企業資源，掌握電芯材料，未來可提供品質安全、來源穩定的鋰鐵電芯，全方位應用在電動巴士、電動商用車、貨櫃儲能、家用儲能及不斷電系統，強化台灣綠色經濟產業體質，也同時展開海外市場布局。
至於儲能部分，王瑞瑜表示，新智能今年底全台灣儲能案場達到150MW，其中有100MW是超級儲能系統，希望對台灣電力穩定性有所幫助。在家用儲能部分，去年12月通過日本安規認證，未來將加快腳步在日本設立示範點進軍日本，台灣也希望能盡快發展，讓民眾都能有更便利更有保障的生活。
王瑞瑜指出，家用儲能能夠利用離峰時間，用晚上廉價的電費來儲能來使用，是良性的循環，希望一台費用可以控制在10萬以下，用個7到10年沒問題，這樣算起來也能對每個家庭用電節省，也可舒緩全台用電高峰吃緊的用電量。