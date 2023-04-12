工作誘發健康 4 大危機！《Heho 健康》「上班族健康生活調查」數據大公開

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《Heho 健康》於 2022/9/27 ∼ 2022/10/24 之間，在網路上進行上班族健康問卷調查。該調查一共回收 1,252 份、有效問卷達 1,166 份。以此問卷樣本，進行數據調查與分析，剖析工作對上班族健康帶來的影響。從健康觀念、工作壓力、飲食習慣、運動習慣、睡眠問題 5 個方面進行解析，幫助上班族了解健康的重要性，以及維護自身健康的方法。
上班族覺醒，快了解工作帶來的健康威脅
健康觀念是指人們對自己身體健康的認識和重視程度。上班族由於工作繁忙，經常忽略自己的身體健康，容易出現身體不適、疲勞等問題。具備健康觀念的上班族，更了解健康的重要性，也會採取積極的行為維護身體狀況。
調查發現， 48.7% 的人自覺工作帶來心理壓力，甚至有 17.3% 民眾直言非常有壓力，顯示現為高壓社會；有 47.9% 的人自覺工作帶來疲憊感，甚至有 15.6% 者覺得非常疲憊，顯示工作壓力已成為上班族最大的健康威脅。
調查發現，一半以上的上班族對於自己的健康狀態並沒有特別的想法，而有 18.7% 認為自己是健康的，29.4% 的人則認為健康狀態有問題。上班族覺得工作對健康帶來最大的傷害是：眼睛 61.2%、疲憊 60%、骨關節不適 45%、肥胖 42.9%、失眠 26.1%。
雖如此，僅有 5 成的人在身心出現症狀時，才開始注意健康；而當身體出現狀況時，卻不是選擇赴醫院看診，83.2% 的人會上網查詢，令人驚訝。經過新冠疫情洗禮後，讓 52.6% 上班族養成了健康的生活習慣，但仍有 35.5% 覺得生活一如往常， 11.6% 甚至沒有因此改變。
危機 1 ：高壓工作，養成危險飲食習慣
調查發現，工作對於上班族的身心都帶來莫大影響！逾 6 成的上班族表示，工作帶來了生理上的疲憊感；更有 6 成 5 的人指出，工作對於心理造成的壓力更是驚人；而有 6 成 8 的 上班族坦言，生理上的不適是心理壓力所造成，顯示工作對上班族造成的高壓狀態，會對生理及心理皆產生影響。
而心理壓力的增加，並不只是停留在情感中，更會反映在行為上。如果在工作上很不順遂，被主管刁難、遇到龜毛客戶或豬隊友同事，是不是也會讓你隨時打開洋芋片？或是在下班後來點鹹酥雞和珍奶？壓力越大攝取含糖飲料與消夜點心的機率也越大！
因此，更應該合理安排工作和休息時間，保持充足的睡眠和休息，避免過度疲勞；適度的運動、戒煙限酒是基本減少高壓狀態影響身體的方式。學習壓力管理技巧、放鬆技巧、採用正確的心理態度等，可以幫助上班族減少壓力，減少高壓狀態對身體的負面影響。
危機 2：超長工時外食機會多，造成飲食不均衡
上班族由於忙碌的工作和生活節奏，往往會忽略飲食健康，可能因為預算、地緣關係等因素，而選擇快速便利的食品和零食，從而導致飲食不均衡。
調查顯示，對於飲食與健康的關聯性大部分人是清楚的，但不一定反映在行為上，那些沒有注意飲食的上班族則表示，沒有時間關心自己的飲食狀況是最大的原因，占 46.7 %，較高的健康飲食花費（32.2 %）與缺乏正確的飲食資訊（25.5 %），也是邁向健康飲食的阻力。
調查也發現，約 4 成的上班族每周有 1/3 的時間會外食，每餐都外食的高達 23.8%，只有 11.5% 的人是幾乎不外食。壓力大的上班族嗜糖程度有多高？ Heho 發現 46.3% 的上班族每周至少會喝 1 次的含糖飲料，更有 7.1% 的上 班族表示每天來一杯含糖飲料是必備行程。
從調查中我們也看到，有近 8 成的上班族平時會注重飲食攝取內容，64.7% 會盡量避免加工食品，而且會因為壓力而開始注意營養的補充，也願意為了三餐的營養價值增加餐飲支出。
危機 3：上班族運動不足，沒時間是最大原因
調查發現，平時除了工作及通勤的走路、騎車之外，會額外安排運動的上班族約佔 6 成，而另外不運動的 4 成，其原因包括沒有時間（61.9 %）、沒有興趣（41.3 %）和缺乏運動資訊（15.2%）等。
上班族一周會運動幾次呢？每周 1 ∼ 3 次 的人數最多，每周能運動超過 4 次的族群則較為稀少。除了運動的頻率，運動時間也是健康指標，但大部分上班族每周運動僅 30 ∼ 60 分 鐘，遠低於維持健康所需之建議量，能達到 150 分鐘的僅占 24.6%，顯示上班族非常缺乏運動。
從動機來看，促進健康與休閒興趣是上班族的 2 大誘因；較多人從事的運動項目為慢走、散步、跑步、重量訓練、瑜伽、登山。有 50.2% 的上班族表示，如果同事在公司討論運動時，會提高對運動的興趣，若想開始運動不妨呼朋引伴，成群結隊一起運動，或許能更持久。
危機 4：上班族睡眠問題多，心理壓力是主因
近年來，越來越多的上班族抱怨自己睡眠 品質不佳，導致白天精神不濟、注意力不集中等問題。究竟上班族為何容易出現睡眠問題？這些問題又該如何改善呢？根據 Heho 調查顯示，有 37.6% 的上班族覺得自己睡得不好，且有更多的女性反應睡眠品質不佳，其中最主要的原因是壓力過大（64.4 %）。
根據 Heho 統計，心理壓力是導致上班族睡眠品質不佳第 1 因素，逾 6 成上班族表示，工作與家庭造成的心理壓力會影響他們的睡眠狀況。因壓力會讓人的身體產生壓力激素，使得人的大腦保持警醒狀態，難以入眠，此外，壓力還會導致人的心理情緒出現波動，容易出現夜間驚醒、睡眠淺等問題，進而影響睡眠質量，有 32.6% 的上班族表示，每周會發生 3 次 以上睡眠中斷情形。
對於上班族來說，改善睡眠品質是非常重要的，這不僅能夠提高身體健康狀況，同時也能提升工作效率和心理健康。放鬆心情和保持良好的睡眠習慣非常重要，減少壓力和煩惱，有助於改善睡眠質量，保持規律的睡眠時間和起床時間，不要熬夜，不要過度使用 3C。總之，上班族的睡眠問題是一個很常見的狀況，但可透過養成和調整良好的生活習慣改善睡眠品質，從而提高生活品質和工作效率。
文／趙乙錚、黃慧玫 圖／孫沛群