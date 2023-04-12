健康概念竟與年資有關！職場老經驗 v.s. 社會新鮮人 健康觀念大不同

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北投健康管理醫院錢政平副院長告訴我們，其實「年紀」就是影響健康觀念開始改變的契機，通常邁入中年後，身體的問題會慢慢浮現，這時自然開始關心身體健康。
為什麼健康概念跟工作年資有關？從一家公司就可輕易觀察出，不同年齡的職員身上，在飲食、運動、作息上也顯示健康的重視程度，而根據本次《Heho 健康》「上班族健康生活大調查」結果，統計數據竟證實該項猜測，並統整 5 項職場老經驗和社會新鮮人的健康觀念差異。
職場老鳥更養生！注重飲食避開不健康食物
從一個人飲食習慣就能看出對於健康重視程度，根據調查發現工作年資越長者更加注重飲食，除了看重食物衛生安全外，也願意多增加餐飲費用只為了吃的更健康，同時更重視食物的營養價值。
73.4% 年資超過 20 年的上班族認為，食物中的營養和健康有很大的關係，因而重視每一餐的營養價值，因此會盡量避免像是香腸、培根、泡麵、微波食品等，其中 65% 資深上班族會為了攝取更均衡的營養，進而增加餐飲支出。
為什麼踏入職場一段時間後，才會開始注重養生？錢政平分析：「隨著工作職場年齡增加，會發現身邊同齡朋友、同事身體出現疾病，或其他部門主管心肌梗塞等，看得多、聽得多，心裡自然多分警惕，開始擔心健康狀況」。
而健康生活不外乎從飲食、運動下手，有意識的上班族認為從飲食做出改變是相對容易。但北投健康管理中心營養師潘富子指出，較資深有經濟條件的上班族，或願意選擇高單價的健康餐、或有機蔬果，但臨床觀察，這些族群的健檢報告不見得會比較好。
「高價位飲食不等於健康，例如，健康餐有時飯量太多，或是日常生活吃水果沒有抓份量的概念，即使想讓生活變得健康，但未必會吃得比較健康」，潘富子解釋道。
社會新鮮人生活更恣意、喝含糖飲料頻率高
相較職場老經驗，社會新鮮人普遍較依照既有的生活習慣，潘富子分享，看到滿多非常有事業心的年輕人，認為應趁年輕多衝事業，晚上應酬、聚餐、吃甜食不忌口，或許短期看不出影響，但長期下來可能會讓疾病提早上身。
而我們從問卷中觀察到，社會新鮮人喝含糖飲料頻率高，攝取的頻率與年資高度成反比，近 20% 年資不到 1 年的社會新鮮人幾乎天天喝手搖飲，隨著就業年資增加、喝手搖飲比例減少，年資超過 20 年以上，高達 9 成都不喝或偶爾喝。
根據財政部統計資料，2022 年前國內飲料店店數達 2.2 萬店，還比較去年同期增 6 %，潘富子認為：「這幾年手搖店大幅興起，含糖飲料太好取得，加上飲食習慣是從小建立，喝手搖飲對年輕人而言為日常生活的一部分」。
《高血壓期刊》一篇的研究論言指出，每多喝 1 瓶含糖飲料，未來發生中風或心臟病的風險，比不喝含糖飲料的人增加 1 倍，營養師提醒：「年輕人即使愛喝也盡量選擇無糖，或是減少喝的次數及頻率。」
年資差異，連紓壓食物選擇都不同
在職場中誰能是不沾鍋，不論職場老經驗還是社會新鮮人都面臨不同的壓力課題！土城醫院心理師許怡婷坦言，新鮮人面臨的第一個壓力就是求職、青年會思考工作前瞻性、中壯年得考慮能否兼顧家庭。
從問卷中發現，社會新鮮人會透過蛋糕、洋芋片等甜食零嘴來紓壓；但當年資開始超過 11 ∼ 15 年後，職場老經驗面臨高壓，竟選擇攝取蔬果來紓壓的比例大幅上升。
此外，也觀察到喝手搖飲的頻率會隨著「身心理壓力」增加而提升，在原本輕度壓力下 57% 上班族幾乎不喝手搖飲，但剛壓力來到重度時，只剩下 44% 選擇不喝手搖飲。潘富子解釋，甜食會讓大腦開心，只要體會一次，就會不斷選擇同樣食物來舒壓。
工作年資增加，運動習慣比例卻慢慢下降
上班族朝九晚五，除了常加班之外，若又跟朋友約吃晚餐，真的難以撥出時間運動，根據問卷調查觀察到，隨著工作年資增加，上班族覺得自己越來越缺乏運動。
從調查數據看，上班族隨著年資運動習慣呈現 U 字型傾向，剛開始工作的新鮮人保持運動的習慣，但隨著工作年資越長後，有運動習慣比例開始慢慢下降，在工作 6 ∼ 10 年最低，隨後才又上升，推測與各階段的工作時數、壓力有關。
從問卷結果分析，上班族不運動主要是兩大因素，一是沒時間運動、二是沒興趣，但隨著年資增加，上班族自覺沒時間運動比例越來越多。
對此，錢政平指出，運動意願跟年齡、在職場多久是可能有關聯性，當退休有多餘的時間更有意願運動，但對於壓力極大的、很忙碌的上班族，畢竟運動讓人覺得疲累，不見得每個人都做得到。
年資超過 16 年 每週運動超過 3 小時者大幅增加
根據問卷調查發現，不論職場年資多久，大部分的上班族每週運動 30 ∼ 60 分鐘，但當運動次數上升時，總運動時間並沒有提升，仍是以 30 ∼ 60 分鐘為主，代表運動次數高的人可能有更多的「短時間運動」，顯示上班族更會利用瑣碎時間達到運動的效果，但隨著年資增加總運動時間則會慢慢拉長。
此外，從問卷明顯觀察到當年資越來越年長後，年資超過 16 年的上班族，在每週運動超過 3 小時的比例大幅增加。尤其每週運動頻率可以到每週 4 次的族群，比例會從著年資增長開始增加，似乎反應出工作一段時間的上班族，更有意願透過運動來改善健康。
錢政平認為，通常中年、年紀較長者如果健檢完看到比較多紅字，比較有意願從運動、飲食上做出更健康的選擇，相較年輕人如果檢查一切沒問題，自認生活方式一切沒問題，就不會有意願做改變。
不論你現在是職場的新鮮人，還是工作一段時間的老鳥，錢政平鼓勵多關心自己的身體，最好每半年量一下血壓、維持良好的生活習慣，即使現在階段新鮮人身體沒問題，等工作 20∼ 30 年後身體各種毛病也都會慢慢上身，等有意識時身體可能已經壞掉了。
文／王芊淩 圖／孫沛群
諮詢專家：北投健康管理醫院副院長錢政平、北投健康管理中心營養師潘富子、土城醫院心理師許怡婷