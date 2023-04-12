腸病毒又流行了！嘔吐腹瀉是感染腸病毒嗎？兒科醫師解答「症狀迷思」

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嬰幼兒家長不只擔心孩子染疫，也擔心小孩如果得到重症怎麼辦，台北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申指出，尤其 5 歲以下的嬰幼兒正是腸病毒重症風險群，而近期流行的腸病毒 71 型與 D68 型容易造成重症與嚴重後遺症，今年目前累計一例重症即為腸病毒 D68 型造成。
連 ChatGPT 都答錯！腸病毒症狀不是拉肚子和嘔吐
腸病毒是兒童常見疾病，之所以被叫做腸病毒，是因為它是在腸道中繁殖的病毒，但主要症狀並不以腸胃道症狀表現。柯申說，許多民眾常常誤解腸病毒的症狀是拉肚子和嘔吐，甚至最近風行的 ChatGPT 也會「答錯」，把腹瀉列為腸病毒的常見症狀。
柯申進一步解釋，兒童腸病毒的症狀隨著型別不同而改變，常見的是發燒、喉嚨痛、紅疹，若醫師在檢查時發現兒童咽喉出現水泡或潰瘍，便可能診斷為腸病毒典型的疱疹性咽峽炎或手足口症。柯申也提醒，近期在社區現蹤的腸病毒 D68 型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，和典型症狀不同，家長不能因為沒有典型水泡或紅疹就掉以輕心。
腸病毒重症五大徵兆，5 歲以下嬰幼兒要小心
如果孩童感染腸病毒，或出現疑似腸病毒症狀，都建議讓兒科醫師評估，柯申強調，爸爸媽媽也務必注意後續是否出現重症徵兆，才能把握黃金治療時間，以免嚴重後遺症如肢體癱瘓、腦炎、心肺衰竭甚至死亡。而重症徵兆包含：
- 嗜睡
- 持續嘔吐
- 手腳無力
- 未發燒時呼吸急促或心跳加快
- 肌躍型抽搐（表現像是受驚時的手腳同時肌肉收縮，易發生在兒童將睡未睡之際與熟睡時）
由於 COVID-19 流行造成這幾年出生的孩子免疫負債、恐怕缺乏群體免疫力，今年腸病毒將是家長們與兒科醫師需要一同努力防範的威脅。柯申也提醒，腸病毒傳染力強而且無法使用酒精殺死，因此在生活中落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟非常重要。
柯申補充，尤其是出入幼兒園、托嬰中心、親子館等場所、返家後與進食前等時機。家中若有幼童感染腸病毒，也要小心避免接觸其他幼兒或即將生產的孕婦，處理完感染幼童的口鼻分泌物與糞便後也要正確洗手以免傳播病毒。衛生福利部疾病管制署也曾提醒，看病前後、擤鼻涕後、跟小寶寶玩耍之前也都是要洗手的時機，建議家長多多留意。
諮詢專家：台北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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