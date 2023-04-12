上班族壓力哪裡來？專家解析職場３大壓力來源 人際關係竟是主因

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「壓力」是現代人的共同課題！根據 Heho 健康《上班族健康生活大調查》發現，有 48.7% 的上班族自覺工作帶來心理壓力，甚至有 17.3% 直言是極大的壓力，顯示「工作」成為上班族最主要的壓力來源。
有高達 58.9% 的上班族覺得，身體不舒服是過多的「壓力」導致。也因此，從交叉比對之下發現，有 47.9% 的人自覺工作對身體帶來疲憊感，甚至有 15.6% 的人覺得非常疲憊，顯示過多的工作壓力已成為現代人最常見的健康威脅！而職場壓力哪裡來呢？
職場最大壓力是「人際關係」
工作時，誰不想順利完成待辦事項，且成效卓越，讓每天都有好心情。無奈的是，多數上班族都要死命求業績、追 KPI，還面臨各種插件工作、非預期的意外等，使得既定專案的時程延宕，如果無法在時間內完成任務，還會影響績效。
當然，職場上的壓力來源，不只是工作的完成、績效的好壞而已，實際的壓力來源還包括主管、人際、業績、期限等。楊聰財說：「除了 KPI 和業績目標是否達成，專案期限與交期壓力等，最大的壓力源是與頂頭上司、公司同仁的人際關係經營」。
複雜的職場人際互動，確實常讓人感到心累。楊聰財指出，雇主與主管的工作要求是否合乎常理、溝通時是否順暢無阻、所提出的意見是否受肯定等；而組織型態是可以互相討論的，還是單純上對下命令執行等，都會造成壓力的產生。
與同事的相處好壞，則事關工作的推動。他說：「職場上，人與人的相處若是不協調，除了成為壓力來源，也可能造成工作上窒礙難行，甚至導致成效不彰，間接導致壓力產生」。
對工作表現要求也會造成壓力
而每個人對於工作表現的要求，也成了另一個職場壓力源。他就曾收治一名 30 多歲女性患者，因工作時感到莫大壓力，常出現緊張感、容易疲倦、煩躁易怒、睡眠障礙、注意力不集中等症狀，且持續有半年以上。
楊聰財提到，經詢問，該名患者從事房仲業，常需要追業績、搶績效，算是相當高壓的工作，其壓力指數高達 90 分（滿分 100 分），最後被診斷為「廣泛性焦慮症」，俗稱「慢性焦慮症」。
治療時，需要兼顧生理、心理及環境。因廣泛性焦慮症的發生，與腦部的神經傳導物質不穩定有關，如血清素、多巴胺、腎上腺素、GABA 等，因此會開立神經傳導物質藥物做補充，以減輕焦慮、改善情緒、幫助睡眠。而心理層面多與個性有關，該患者是追求第一的 A 型人格，因此透過認知行為治療，說服她放下冠軍性格，給自己喘息空間，培養工作外的興趣、多去戶外走走、常做腹式呼吸等來舒緩壓力。經過 2 個月治療，患者的焦慮感有明顯改善。
楊聰財進一步說明：「對於工作求好心切的人，因為對於自身工作表現相當嚴格，只要成效不如預期，就容易產生壓力感」。另外，工作性質、時間、輕重等，也都是上班族的壓力來源。
他舉例，像是追求時效性的記者、需趕 3 點半的會計、常做急件提案的行銷等等，都是高壓工作族群；而工作量超過負荷，甚至怎麼做都無法完成等狀況，抑或是超長工時、輪班工作等，也是讓上班族感到壓力的原因。
多工作業影響注意力也是壓力源
楊聰財指出，與過去相比，現代人的壓力確實更大，因此難以管理好情緒，進而出現各種身心症。「一份以快速近代化發展下的中國人為對象的研究便提及，相較於 1937 年以前出生人，1966 年後出生的人，憂鬱症發病率高了 22 倍」。
他提到：「現在人生活在人口密度異常高的空間裡，需要複雜且多樣化的人際溝通，而當溝通的必要性越來越多，壓力也隨之增加。而現在的資訊過於爆炸，容易分散注意力，無法專注於工作中，也導致壓力的發生」。
楊聰財指出，與過去分工細、只要專注在自己工作的時代相比，現代上班族經常被迫多工作業，不斷在各種不同的工作項目中來回切換，如行政作業、業務經營、提案規劃、參與會議、收發電子郵件等。
光是處理電子郵件，就必須同時處理好幾封，而這些信件討論的工作大不相同，表示待辦事項非常多件。在需要專注工作的時間，卻要分心完成多件工作，幾乎是不可能的任務。而工作未能如期完成，更成為不可承受的重了。
楊聰財解釋，從社群、網站、APP、電子郵件等處傳來的通知，會傳送各種資訊，讓人不自覺分心，過量的資訊會讓大腦疲勞，造成注意力資源的浪費，連帶也會影響時間調配，進而影響工作進度，誘發壓力出現。
文／黃慧玫 圖／孫沛群
諮詢專家：楊聰才診所院長楊聰財