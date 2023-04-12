柑橘果皮新用處！陽明交大研究揭果皮中「橙皮素」助延緩老化

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最近由陽明交大、林口長庚醫院、國家衛生研究院、與衛福部國家中醫藥研究所組成的研究團隊，從中國古典醫書《神農本草經》記載的上品藥植物萃取化合物，找尋能刺激長壽基因的促進劑。
團隊發現小鼠在 21.5 月大 (相當於人類約 70 歲) 時餵食橙皮素後，到了 26.5 個月 (相當於人類約 80 歲) 時，竟能提升約 3 倍的 CISD2 表現量，證實橙皮素就是 CISD2 長壽基因促進劑。
橙皮素為 CISD2 長壽基因促進劑
橙皮素的先驅物是橙皮苷（hesperidin），橙皮苷主要存在於柑橘類的果皮，例如橘子、柳丁、檸檬、金棗等果皮，橙皮苷吃進人體後，主要由小腸中的細菌轉化為橙皮素，再經由血液循環送到全身。
在脊椎動物，無論是低等的魚類或高等的哺乳類動物（包括人類）都有 CISD2 長壽基因。哺乳類動物 CISD2 長壽基因的表現量隨著年齡增加而逐漸下降，CISD2 蛋白具有維持細胞內鈣離子平衡及提升粒線體能量工廠的功能，因此能調控壽命和維持健康。
研究團隊在 2012 年就發現，透過基因轉殖技術調高老年時期 CISD2 長壽基因表現量的小鼠，平均壽命比野生小鼠增加 20%，可活到 39 個月 (相當於人類約 120 歲)。
主持研究的蔡亭芬表示，研究團隊這次發現橙皮素能改善因老化而造成的多種身體結構及功能損傷，包括新陳代謝下降、因脂肪上升和肌肉下降而導致的身體組成變化、葡萄糖耐受不良、與多重器官衰老。
研究成果登《Journal of Biomedical Science》國際期刊
參與研究的林口長庚醫院外科部副部主任葉集孝說，「DNA 損傷、染色體端粒遺失、表觀遺傳改變、喪失蛋白質穩態、營養感應失調、粒線體功能障礙、細胞衰老、幹細胞耗竭和細胞間通訊改變，是目前有共識的九項細胞老化標記。」
這些老化標記互相之間皆有關聯，因此任何一個老化標記的改變都可能影響其他標記，例如橙皮素可以提升粒線體功能及降低細胞衰老，讓老化研究取得突破性的進展。
然而經由天然果皮攝取，體內能產生及吸收到的橙皮素劑量很有限，因此將橙皮素發展為保健食品，直接攝取橙皮素較能快速提升 CISD2 長壽基因表現，並達到促進健康長壽的效果。
蔡亭芬補充，CISD2 長壽基因的研究將有助於更深入瞭解老化的過程，為預防老化與延年益壽提供新的解決方案，這項研究也已發表在《Journal of Biomedical Science》上。
文／李祉函 圖／楊紹楚
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