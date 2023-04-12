罹患巴金森氏症只能用藥物治療？患者最終走向失能、臥床？「這」治療有望突破困境、翻轉疾病

我是廣告 請繼續往下閱讀
在台灣，隨著高齡化社會的來臨，巴金森氏症患者逐年增加，截至 2021 年，全台已有近 8 萬名患者。巴金森氏症是常見的神經退化性疾病，發生率僅次於阿茲海默症，以盛行率計算，每 100 名 65 歲以上人口即有 1 名罹患巴金森氏症。
衛生福利部雙和醫院胡朝榮醫師表示，巴金森氏症並非老年人專屬疾病，多好發於正值承上啟下的 50〜60 歲，且青壯年 40 歲前也可能罹病，稱為「早發性巴金森氏症」，佔比 2〜10%，造成家庭與社會龐大負擔，不可不慎。
動作緩慢、步態不穩應留意
胡朝榮指出，巴金森氏症的典型臨床症狀以動作功能障礙為主，一開始容易出現手腳顫抖、僵硬、動作緩慢、步態不穩，且臉部容易沒有表情或不自覺流口水，一旦出現其中兩個以上症狀就應留意可能是巴金森氏症。
他說：「不過，很多人以為手腳顫抖、僵硬、動作緩慢、步態不穩是老年人功能退化所致，因此很容易忽略初期症狀，往往等到症狀嚴重影響日常生活時，到醫院檢查後才確診，病程已落在中晚期」。
巴金森氏症的治療 3 方案
雙和醫院神經科主治醫師洪千岱表示，現今巴金森氏症的治療，以藥物治療 + 復健治療為第一線主要治療方式，目標是維持患者的日常生活能力；此外，亦有手術治療，如深部腦刺激手術（DBS）等。
巴金森氏症為大腦神經細胞的多巴胺分泌不足所致，因此藥物治療以補充多巴胺為主，然而藥物僅能減輕症狀，無法停止疾病持續惡化。患者會因為病程嚴重、藥效減退，必須增加藥量，進而伴隨更多副作用，為身體帶來沉重負擔。
一旦過了藥物蜜月期，藥效容易出現波段起伏。洪千岱說：「當多巴胺濃度過高時、患者容易產生四肢不自主亂動的『異動症』現象；當體內多巴胺濃度過低時，患者卻變成意識清晰、但身體無法動彈的『斷電』狀態」。
洪千岱進一步說明，就曾有巴金森氏症患者因藥效波動，在過馬路時突然「凍住」，差點發生車禍，非常危險。而除了藥效起伏、無法自主控制身體之外，巴金森氏症患者還可能出現姿勢型低血壓、突然昏倒等狀況，可說是危機四伏。
光照療法有望逆轉巴金森氏症
雙和醫院神經科主治醫師鄔定宇提到，本身是巴金森氏症患者、有「臺灣愛迪生」之譽的台北科技大學林宏裕榮譽教授，因為飽受藥物副作用困擾，且逐漸失能需要輪椅代步，因而思索使用「光照」來治療巴金森氏症。
巴金森氏症數十年的治療困境因而出現了一線曙光！林宏裕教授在罹患巴金森氏症之後決心投入研發，花了 7 年時間，成功研發光照療法，並與雙和醫院合作進行臨床研究，證實其有效性。
林宏裕教授表示，細胞中的粒腺體功能障礙導致活性氧（ROS）過度產生，造成氧化壓力（Oxidative stress），使黑質組織中神經細胞受損，讓負責神經傳導的多巴胺分泌漸少。
林教授說：「健康的粒線體有修復細胞的特性，透過低能量近紅外線光療（PBM）活化已受損的細胞，同時補充氫水以避免細胞被過度破壞而老化，從根本解決了多巴胺神經元障礙問題」。
鄔定宇指出，自 2018 年人體研究倫理審查委員會同意開始以來，已收治 17 名患者。每位患者在連續 2 週、早晚各 15 分鐘的使用光生物性調節（Photobiomodulation），並飲用氫水治療，確實改善了患者的運動障礙問題。
而相關成果也已發表在國際醫學期刊《Medicine》，接下來，將展開大型臨床研究，期待能及早讓此療法成為巴金森氏症的治療新選擇，林宏裕教授劃時代研發，將可能改變巴金森氏症患者命運，有機會擺脫輪椅、恢復自主行動能力！
參考資料：
1.WHO, News room, Parkinson disease, 2022 June 13,
2.衛生福利部中央健康保險署。<110年巴金森氏症患者人數>。
3.Hong, C.-T. et al. (2021) “Effects of concomitant use of hydrogen water and photobiomodulation on parkinson disease,” Medicine, 100(4). Available at
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
延伸閱讀：
手抖、憂鬱、動作慢，竟是巴金森病作祟！每月 8 號手指操自我檢測及早發現
讓腦部健康又快樂，調節大腦「多巴胺」對抗巴金森病！