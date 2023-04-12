土耳其大選倒數　艾爾段端牛肉喊通膨降至個位數

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艾爾段近年激進的降息措施使通膨率於去年10月飆逾85%，創下24年來新高；今年3月降至近50%。高通膨壓縮大眾收入及儲蓄，也引發生活成本危機。物價幾乎翻倍，人民只能縮衣節食度日。
報導中東新聞的Al-Monitor網站及路透社指出，艾爾段昨天承諾在選後任命一支「強大的經濟團隊」，並矢言將失業率降至7%及提高人均收入。
正義發展黨（下稱正發黨）也於宣言中說：「我們將以與世界接軌的自由市場經濟為基礎，進一步改善投資，目標是年成長率於2024年至2028年達到5.5%，國內生產毛額（GDP）於2028年底達1.5兆美元（約新台幣45.8兆元）」。
艾爾段上週表示，一個團隊正在前經濟部長希姆謝克（Mehmet Simsek）的協調下加強經濟政策。希姆謝克備受國際投資者敬重，有土耳其經濟沙皇之稱。
眼見飆高的通膨數字，艾爾段仍堅信高利率導致高通膨，持續逆風降息使通膨更形惡化。若干正發黨成員曾表示，希望希姆謝克支持轉向自由市場的政策。
然而，正發黨的宣言沒有直接提到回歸正統，並表示低利率政策是企業家投資及創造就業的主要動力。
土耳其2月發生奪走5萬多條性命的強震後，民眾認為政府未把握黃金時間加速救災，艾爾段的支持率因此略降。他說，「在未來一段時間內，我們的首要任務是復原受破壞的城市」，政府的目標是為倖存者建造65萬間公寓。
外交政策方面，他表示，正發黨將繼續推動區域關係正常化，並與俄烏戰爭雙方進行談判，在糧食走廊、交換戰俘等方面取得具體進展。
在這次總統選舉中，艾爾段將與在野陣營候選人、共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）對決。
根據安卡拉研究機構MetroPOLL最新民調，42.6%的受訪者表示將在第一輪投票挺基里達歐魯，41.1%會投票給艾爾段，另外兩位總統候選人則獲得7.2%的支持。（編輯：馮昭）1120412