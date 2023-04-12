胡瓜《綜藝大集合》開錄1111集 送出近4000萬紅包
《綜藝大集合》近日到雲林紅螞蟻生態園區，慶祝第1111集的錄影，綜藝天王胡瓜帶領著阿翔、籃籃、郭忠祐以及張家瑋一起受訪，胡瓜說：「第1111真是節目的里程碑，20幾年來真的要感謝觀眾的支持。」也透露在節目上，一共發出高達4000萬的幸福獎金。
記者侯家瑜/綜合報導
除了深深一鞠躬向觀眾感謝，阿翔說節目一路走來始終如一，籃籃期許未來一帆風順，郭忠祐也說節目收視每次一飛衝天，胡瓜更說自己是「一肩責任」，會把節目做好，更會傳承節目精神給後代，胡瓜更強調節目跟電視台萬年都會在，還強調《綜藝大集合》一定會做到一萬一千集，籃籃更是說希望到一萬集時候，胡瓜還在節目領導，嚇得胡瓜說怎麼可能在，阿翔說：「節目播出20年才1111集，到一萬集都幾年了？」
胡瓜被問到節目一共發出多少幸福獎金給鄉親，他笑說如果平均一集大概落在3萬，這樣算起來應該有4000萬，阿翔驚嚇還問：「真的嗎？」胡瓜哭笑不得說：「因為你沒參與，我都有在加碼，我有在算所以我知道。」胡瓜強調獎金不是重點，是感謝觀眾看著我們節目長大，獎金與鄉親們共享，「每個縣市鄉鎮幾乎走透透，根還塑造出『主委加碼』的金句，跟拍拍胸脯的手勢，就是代表加碼。」