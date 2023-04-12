易罹口腔癌「前三大行業」曝！　台灣檳癌防制聯盟推動無檳工地

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靠檳榔提神紓壓 提高口腔癌發生率據最新癌症登記報告指出，109年台灣口腔癌新增8,277位病友，發生率高居全國第六，若單看男性則排名上升到第三。另根據勞動部相關調查也發現，台灣勞工人口之口腔癌發生人數的前三大行業，分別為：漁撈業、建築工程業及汽車客運業。
營造業從業人員一直是被口腔癌威脅的一群人，因為工作環境的社交文化，或是需要付出大量體力的工作內容，常常讓營造業人員習慣以菸、檳榔及（藥）酒來維持工作強度及品質。台灣檳癌防制聯盟希望國家要疼惜這群「做工的人」，不需要靠嚼檳榔來提神紓壓，讓他們可以有好的勞動條件，正常地工作打拼，除了賺取家用，也能維護自己的身體健康。
推動「無檳工地」 保障身體健康台灣檳癌防制聯盟主席韓良俊表示，樂見台灣影視文化產業蓬勃發展，然而藝文創作、傳播媒介、有影響力的公眾人物持續傳遞嚼檳榔正面形象，即使贈品為軟糖也應加上警語，避免誘導民眾仿效進而嚼食檳榔。
有鑑於國民健康署已推動「無檳工地」計畫多年，也已經逐漸看到建商的響應與重視，甚至加入行動。聯盟在此呼籲政府不要讓公私部門多年的努力功虧一簣，應盡速訂立《檳榔危害防制專法》作為法源，比照菸害防制，在媒體傳播出現檳榔畫面時的加註警語標示，以增強觀眾對檳榔危害的認知，並減少嚼檳的模仿行為，以保障國民健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57380
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