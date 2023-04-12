迎接母親節 創意造型蛋糕維妙維肖兼具美味顏值

迎接母親節，台中市星級飯店以及85℃紛推母親節主題蛋糕搶市。台中長榮桂冠酒店祭買一送一，送愛心給弱勢家庭。台中林酒店推貴妃荔枝覆盆子蛋糕，主打視覺味覺雙享受。福華飯店及85℃的主題蛋糕，有造型可愛的高跟鞋，針線鈕扣等造型，維妙維肖，85℃還加碼抽iPhone 14pro等大獎。
記者金武鳯/台中報導
85℃今年推出六款主題蛋糕，造型有繽紛典雅的花束蛋糕、媽媽典藏的馨愛珠寶盒、和象徵母親殷殷期盼的甜蜜手中線，款款絕美顏值又兼具口感，特別採用源自法國的頂級天然保虹果泥。13日起至5月11日門市現購可享85折優惠。另外85 Cafe APP會員，凡購買任一款母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話，還可自動抽獎，獎項包括iPhone 14 Pro、dyson 吹風機、SK-II 保養組、三宅一生手提包、Philips 瞬熱濾淨飲水機等。
85℃表示，蛋價、電價等民生物資紛紛飆漲，但今年推出的各款蛋糕，與去年相較也只微調10元，希望讓母親們都能快樂過節。85℃預計全台母親節檔期，主題蛋糕可望售出5萬個，加上一般蛋糕，目標逾21萬個，總值約1.1億元，較成年成長8%左右。
台中長榮桂冠酒配合母親節推動「愛的蛋糕傳送計畫─買一送一」活動，，今年邁入第十年，即日起至5月14日前，消費者凡預購任一款蛋糕，長榮相對就捐一個蛋糕給弱勢家庭。長榮表示，即便過去3年疫情影響，飯店經營辛苦，也未曾中斷這項公益活動，總計已送出1041個。本活動限量100顆，4月底前預購享85折優惠。
台中林酒店即日起至5月10日，推出母親節限定款「貴妃荔枝覆盆子蛋糕」，7吋優惠價1,380元。採用法式手法，以杏仁海綿蛋糕為主體，搭配荔枝慕斯、荔枝覆盆子果凍及花香莓果優格乳酪，再以白色巧克力玫瑰花裝飾點綴，花香的莓果優格結合滑順的荔枝慕斯與覆盆子果凍，味道令人驚嘆，外觀宛如盛開的花朵，超級吸睛。
台中福華飯店即日起至05月14日，推出「仕女時代」高跟鞋造型蛋糕，早鳥可享優惠價780元，採用巧克力製做的嫣紅色高跟鞋造型是吸睛亮點，最能代表母親優雅又大器的溫柔形象，是母親節送禮好選擇！除了母親節蛋糕外，豪吧本季也推出一系列西點靚品，提供不同類型的甜點，讓消費者多一種選擇。