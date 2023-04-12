達麗白天鵝海悅三強聯手 台中高鐵首座國際住宅案動工
中台灣房市一級戰區烏日高鐵特區，繼「臺中高鐵娛樂購物城」之後，由達麗建設、白天鵝建設及海悅國際三強合作的指標大案新高鐵段開發案，今日開工動土，總銷達180億元。達麗建設董事長謝志長表示，這塊基也當年得標時，曾創下每坪標價96.4萬元的地王紀錄，預計今年第四季公開，可望挑戰每坪45至50萬元新標竿，成為高鐵特區首座國際設計住宅案。
記者金武鳯/台中報導
今日舉行的開工動土典禮，由達麗建設董事長謝志長、白天鵝建設董事長陳清堯及海悅國際董事長黃希文「三巨頭」攜手主持。謝志長表示，臺中高鐵特區是台灣南、北中樞，具有高鐵、台鐵、捷運三鐵樞紐的交通優勢。本案又鄰近國際級規模的「高鐵娛樂購物城」，這是一項集合Ａ級商辦、9.5萬坪購物中心、影城、五星級飯店與頂級藝文空間等空前規劃，將台中高鐵特區推升至國際能見舞台上，這座亞洲新地標即將在2026年問世，台中高鐵特區將一躍成國際旅台第一站。
不僅如此，市調統計，台中高鐵特區交通樞紐、腹地廣闊之利，重大投資建設接二連三搶進，除投資金額高達200億元的高鐵娛樂購物城外，緊鄰的富旺「NEW PLAZA」，將規劃5500坪特色餐飲名店。而本案則要朝向高鐵特區第一高建築地標設計，創造出達麗建築一眼即見的高度識別性。
謝志長說，本案面積達4580坪，2年前公開標售時，達麗斥資44.2億元得標，每坪決標價達96.4萬元，創下烏日區史上天價紀錄，坐上地王寶座。為了好好經營，特別邀請澳洲國寶設計團隊PTW設計，光是平面配置圖就修改不下30個版本，並將原規劃15樓的建案，擴大綠地面積，因此建案一舉拉高到28樓，一共規劃5 大棟，總戶數1229戶，是達麗深耕台中最大單一個案。
謝長志指出，達麗建設與PTW二度合作，PTW團隊熟悉台中城市，將借重團隊百年經驗，全球美學視野，打造台中高鐵特區地標建築，為台中高鐵繁榮前景，寫下精彩一頁。
今年是達麗建設進入台中第十年，已推出七個建案，加上新高鐵案，將創造3500戶實績。達麗從台南口碑個案「國家強棒」，驗證了高鐵特區的軌道經濟學，也從台中「達麗冶翠」與台南「松丹達麗」開創了國際建築美學新視野。