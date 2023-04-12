「換角朱海君」和解了　藝術總監楊忠衡：雙方都遺憾

音樂劇《隔壁親家》彩排記者會今（12）日舉行，藝術總監楊忠衡現身回應朱海君被換角的始末，劇團在疫情3年面臨環境艱困，「老實說不管是贊助者或是自己的資源，都拿不出那麼大的力量，每個演員在演出時候有既定行情，我能提供的條件要量力而為。」合作破局對劇團、朱海君雙方來說都是遺憾。
記者羅凌筠/新北報導
楊忠衡對於海報誤印朱海君道歉，「我們在覺得一定可以談成的情況下，的確超前部署做一些動作，後來沒談成很抱歉。」他也表示和朱海君老公NONO已講和，「從頭到尾都是好朋友，你看我們合照麻吉到不行，我到現在對海君也是心存感激，海君上檔戲就在這裡排練，我對每任演員是交心，字典裏面沒有傷感情。」
雖說主演澎恰恰、許效舜跟NONO是舊識，但楊忠衡表示調解過程全都自己來，他透露：「最近還有跟他們聯絡，大家都是好朋友，只是過程中某個環節不OK，我從頭到尾不覺得是Problem，他當時覺得是Problem打電話來，我還說委屈的是我吧，沒有談成我很遺憾啊。」
《隔壁親家》已經演了14個年頭，楊忠衡形容是百老匯碰撞《鐵獅玉玲瓏》的新品種，雖說過程中感受到新舊觀眾的斷層，但他認為：「越是艱困越要把氣找回來。」說起製作戲劇的甘苦談，他說：「像我自己做十幾部戲，後來真的不知倒貼多少錢，沒有澎哥嚴重，我收穫的是過程。」被問到倒貼百萬不止？楊忠衡無奈說，「再加一個零吧！」
新血方宥心說，對澎恰恰、許效舜的印象停留在小時候，幼年的她在《21世紀新人歌唱排行榜》奪冠，頒獎人正是澎恰恰，方宥心說：「後來遇到他們怎麼變矮？喔不對，是我長高了，重逢後聊很多小時候的事，我在秀場不太會說話，訪問的時候只會笑，他們幫我解圍，有各種有趣的事情，跟他們一起表演很過癮，學到很多戲劇上的拍子，對我來說是一堂課程，可以在這樣環境裡，跟國寶級前輩掏東西。」