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蛤？平常吃的蛤蜊是新品種！蛤蜊有什麼營養、好處？這 2 種人不適合吃

蛤？平常吃的蛤蜊是新品種！蛤蜊有什麼營養、好處？這 2 種人不適合吃
蛤？平常吃的蛤蜊是新品種！蛤蜊有什麼營養、好處？這 2 種人不適合吃

Heho健康

農委會水產試驗所指出，我們吃到的麗文蛤、中華文蛤還是普通文蛤，通通都是被錯誤鑑定的「台灣文蛤」，顛覆民眾長久以來的認知。消息傳出後也引發大批網友驚訝紛紛表示：蛤？究竟，台灣人愛的蛤蜊，有什麼營養成分、好處呢？今天 Heho 營養師來告訴你！

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營養師劉思妤說，文蛤是低脂、高蛋白的食物，但要注意普林含量高，所以急性發作期的痛風患者不宜吃太多。

蛤蜊的營養成分

水試所透過 DNA 鑑定，發現一個全新的品種，相關研究預計在今年 3 月底發表於國際知名期刊《Molluscan Research》，並正式命名為台灣文蛤（學名Meretrix taiwanica）。

文蛤是餐桌上常見的海鮮食材，肉質鮮甜可口，大火快炒、煮湯、燒烤都非常受歡迎，營養價值高，依據食品營養成分資料庫數據顯示，每 100 克的去殼蛤蜊，富含蛋白質、維生素 B2、B12、鐵、鈣。

  • 熱量：37 kcal，適合想控制卡路里的人。
  • 蛋白質：7.6 g，是很好的低脂、優質蛋白質來源。
  • 維生素 B2：0.8 mg，促進營養素代謝。
  • 維生素 B12：50.5 ug，維持神經系統正常運作。
  • 鐵：8.2 mg，構成血紅素的原料，負責運送氧氣。
  • 鈣：106 mg，幫助強化骨骼。


蛤蜊的好處

看完營養價值後，接著就來看吃蛤蜊有什麼好處、功效？

  1. 抗疲勞、穩定情緒：大多數人會認為，牛肉中的 B12 含量很高，事實上文蛤所含的維生素 B12 是牛肉的 20 倍，幾乎比任何食物要來的多。維生素 B12 是製造 DNA 和紅血球的關鍵組成，此外，與神經傳導、組織修復有關，如果缺乏維生素 B12，可能會出現疲倦無力、煩躁、憂鬱、貧血等情況。
  2. 預防缺鐵性貧血：相較於植物性的非血基質鐵，動物性來源的血基質鐵，比較能被腸道吸收利用，吸收率可提升 3 倍，適量攝取文蛤能預防缺鐵性貧血，日常飲食中也可以多吃紅肉、肝臟、牡蠣等高鐵質食物。此外，營養師建議同時攝取含維生素 C 的食物，能促進鐵質吸收、利用。
  3. 降低膽固醇：文蛤有豐富的牛磺酸 (Taurine)，而牛磺酸是身體必需的營養素，能協助肝臟合成膽汁，能促進膽固醇代謝，具有降血脂的效果，同時對心臟、血管保健有正面幫助。
一次可以吃多少？

營養師解釋，根據每個人的熱量需求，每日建議攝取 3 到 8 份的豆魚蛋肉類，而文蛤一份的重量是 160 克，大約是 22 個一般大小的文蛤。

不過，最重要的還是每一種食物都要適量攝取，豆魚蛋肉類食物，如豆腐、豆干、魚肉、雞肉、雞蛋等富含蛋白質食物，輪流搭配食用，才可以均衡補充營養。

哪些人不適合吃？

儘管蛤蜊營養價值高、好處多，不過還是有一些潛在的健康風險和副作用需要注意，兩大族群不建議吃：

  1. 對貝類過敏的人
  2. 急性期痛風患者
對貝類及甲殼類敏感者，要避開吃蛤蜊，可能會引發過敏反應，嚴重甚至會影響呼吸、心跳；此外，蛤蜊的普林含量偏高，容易誘發痛風發作，建議痛風患者在急性發病期避免食用，蛋白質來源最好以蛋類、乳品類為主。



文/劉思妤、圖/雷思瑜

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