蛤？平常吃的蛤蜊是新品種！蛤蜊有什麼營養、好處？這 2 種人不適合吃

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蛤蜊的營養成分
水試所透過 DNA 鑑定，發現一個全新的品種，相關研究預計在今年 3 月底發表於國際知名期刊《Molluscan Research》，並正式命名為台灣文蛤（學名Meretrix taiwanica）。
文蛤是餐桌上常見的海鮮食材，肉質鮮甜可口，大火快炒、煮湯、燒烤都非常受歡迎，營養價值高，依據食品營養成分資料庫數據顯示，每 100 克的去殼蛤蜊，富含蛋白質、維生素 B2、B12、鐵、鈣。
- 熱量：37 kcal，適合想控制卡路里的人。
- 蛋白質：7.6 g，是很好的低脂、優質蛋白質來源。
- 維生素 B2：0.8 mg，促進營養素代謝。
- 維生素 B12：50.5 ug，維持神經系統正常運作。
- 鐵：8.2 mg，構成血紅素的原料，負責運送氧氣。
- 鈣：106 mg，幫助強化骨骼。
蛤蜊的好處
看完營養價值後，接著就來看吃蛤蜊有什麼好處、功效？
- 抗疲勞、穩定情緒：大多數人會認為，牛肉中的 B12 含量很高，事實上文蛤所含的維生素 B12 是牛肉的 20 倍，幾乎比任何食物要來的多。維生素 B12 是製造 DNA 和紅血球的關鍵組成，此外，與神經傳導、組織修復有關，如果缺乏維生素 B12，可能會出現疲倦無力、煩躁、憂鬱、貧血等情況。
- 預防缺鐵性貧血：相較於植物性的非血基質鐵，動物性來源的血基質鐵，比較能被腸道吸收利用，吸收率可提升 3 倍，適量攝取文蛤能預防缺鐵性貧血，日常飲食中也可以多吃紅肉、肝臟、牡蠣等高鐵質食物。此外，營養師建議同時攝取含維生素 C 的食物，能促進鐵質吸收、利用。
- 降低膽固醇：文蛤有豐富的牛磺酸 (Taurine)，而牛磺酸是身體必需的營養素，能協助肝臟合成膽汁，能促進膽固醇代謝，具有降血脂的效果，同時對心臟、血管保健有正面幫助。
營養師解釋，根據每個人的熱量需求，每日建議攝取 3 到 8 份的豆魚蛋肉類，而文蛤一份的重量是 160 克，大約是 22 個一般大小的文蛤。
不過，最重要的還是每一種食物都要適量攝取，豆魚蛋肉類食物，如豆腐、豆干、魚肉、雞肉、雞蛋等富含蛋白質食物，輪流搭配食用，才可以均衡補充營養。
哪些人不適合吃？
儘管蛤蜊營養價值高、好處多，不過還是有一些潛在的健康風險和副作用需要注意，兩大族群不建議吃：
- 對貝類過敏的人
- 急性期痛風患者
文/劉思妤、圖/雷思瑜
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