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長新冠免驚！　中醫調理除病理產物、重建生理功能

長新冠免驚！　中醫調理除病理產物、重建生理功能
長新冠免驚！　中醫調理除病理產物、重建生理功能

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】根據世界衛生組織(World Health Organization)資料，感染新冠病毒後，約有10%至20%的人會出現中長期症狀，稱為「後新冠症候群(Post-COVID Conditions)」或「長新冠(Long COVID)」。

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長新冠成因未明　推測病毒潛伏、免疫系統紊亂

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科醫師魏任宣說明，目前醫學對長新冠的成因尚未全面了解，推測可能是病毒感染或潛伏於身體的其他部位（例如腸道或大腦中），或是確診造成的免疫系統紊亂（例如自身抗體錯誤攻擊人體器官），甚至是血栓和小血管損傷導致清除代謝廢物的能力下降，都有可能是新冠病人痊癒後仍有後遺症的原因。

神經症狀多　中醫清病理產物、重建生理功能

魏任宣提到，中醫善長調理體質、補足現代醫學尚未解決的謎團。面對因人而異、各種不同的長新冠、後遺症，中醫根據每位病人的體質辨證，給予個人化的對應藥物，以達到最理想的療效，因此大家攏免驚。

長新冠後遺症常見的四大類別：「消化道症狀」、「呼吸道症狀」、「神經症狀」與「其他症狀」中，「神經症狀」包含焦慮、失眠、憂鬱、腦霧（注意力不集中／認知功能障礙）、嗅味覺異常，似乎是最讓人捉摸不定。

然而，用中醫的角度來看，這些「神經症狀」多與「脾胃虛弱」、「濕濁不化」、「清氣不升」有關。用現代醫學方式來解釋治則，就是將新冠確診後的病理產物（病毒結構蛋白、核酸碎片或免疫反應後的複合體）清除乾淨，並重建微循環、恢復並增強正常的生理功能。

中醫即飲包改善症狀　也可透過針灸治療

魏任宣強調，除了中藥調理外，經醫師評估後可搭配針灸治療。關於針灸對長新冠的療效，國際上已有多篇研究論文發表，針灸可影響神經系統與免疫功能之間的聯繫，達到抗發炎、刺激免疫和調節神經系統，緩解許多臨床症狀。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57374

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