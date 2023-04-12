長新冠免驚！　中醫調理除病理產物、重建生理功能

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長新冠成因未明 推測病毒潛伏、免疫系統紊亂臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科醫師魏任宣說明，目前醫學對長新冠的成因尚未全面了解，推測可能是病毒感染或潛伏於身體的其他部位（例如腸道或大腦中），或是確診造成的免疫系統紊亂（例如自身抗體錯誤攻擊人體器官），甚至是血栓和小血管損傷導致清除代謝廢物的能力下降，都有可能是新冠病人痊癒後仍有後遺症的原因。
神經症狀多 中醫清病理產物、重建生理功能魏任宣提到，中醫善長調理體質、補足現代醫學尚未解決的謎團。面對因人而異、各種不同的長新冠、後遺症，中醫根據每位病人的體質辨證，給予個人化的對應藥物，以達到最理想的療效，因此大家攏免驚。
長新冠後遺症常見的四大類別：「消化道症狀」、「呼吸道症狀」、「神經症狀」與「其他症狀」中，「神經症狀」包含焦慮、失眠、憂鬱、腦霧（注意力不集中／認知功能障礙）、嗅味覺異常，似乎是最讓人捉摸不定。
然而，用中醫的角度來看，這些「神經症狀」多與「脾胃虛弱」、「濕濁不化」、「清氣不升」有關。用現代醫學方式來解釋治則，就是將新冠確診後的病理產物（病毒結構蛋白、核酸碎片或免疫反應後的複合體）清除乾淨，並重建微循環、恢復並增強正常的生理功能。
中醫即飲包改善症狀 也可透過針灸治療魏任宣強調，除了中藥調理外，經醫師評估後可搭配針灸治療。關於針灸對長新冠的療效，國際上已有多篇研究論文發表，針灸可影響神經系統與免疫功能之間的聯繫，達到抗發炎、刺激免疫和調節神經系統，緩解許多臨床症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57374
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