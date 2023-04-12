後座娛樂大廠凱銳光電　車電展「智慧座艙」大秀系統整合新高度

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疫情解封後，讓林傳凱火力全開，積極佈局全球市場，在車電展首度亮相「智慧座艙」就是武力展現的一環，林傳凱表示：「整合凱銳光電自家強項，將車上影像系統的應用進行最大化的整合，讓大家看到原來我們在這個領域可以做到哪些事情。」另外還有AI產品的推出，在環景系統加入了AI，提早發出警示，讓車主進行應變。
除此之外，林傳凱透露今年後座娛樂的大驚喜，「目前凱銳光電正在開發後座遊戲系統。」，透過台灣大牽線佈局，之後可以直接在車後座串連自己的雲端遊戲，不用搬PS5 到車上，只需要連起網路，拿起手把就能無縫暢玩自己的雲端遊戲，朝向「把車子當成家裡的客廳」為概念。林傳凱說，日前有國外客戶看到此套系統大為驚喜，且不少車廠已經積極洽談中，讓他對於後座遊戲市場信心滿滿。
林傳凱說，未來就是把生態鏈佈建好，告別以往至賣硬體的死豬價，透過系統的整合提供加值服務，目前積極尋找合作或是併購的機會，持續壯大自己的品牌優勢。公司有一半員工都是研發人員，其中有6成以軟體開發為主，希望扭轉全球對於台灣只會做硬體的刻板印象，要讓台灣軟體開發能力領先全球。此外，他也提到車用Power系統和Aftermarket都會是未來發展重點。
凱銳光電目前訂單大概已經都看到年底，林傳凱熱於見到市場活絡，「大家都要來找生意做，終於恢復到以前榮景。」除了搶下歐美高級車市場，也積極佈局亞洲市場，在後座娛樂系統全球市占率，他保守說：「一定有前三，但前二應該也不是問題。」面對今年的市場，他信心十足表示：「去年相對於前年營業額有大概10％的成長，今年營收應該會比去年好，目前看起來應該不會有太大的問題。」