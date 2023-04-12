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後座娛樂大廠凱銳光電　車電展「智慧座艙」大秀系統整合新高度

▲2023台北國際車用電子展，今(12)日為開展首日湧入各國買家，凱銳光電董事長林傳凱開心表示：「感受到大家都很積極要做生意。」(圖／記者周淑萍攝)
▲2023台北國際車用電子展，今(12)日為開展首日湧入各國買家，凱銳光電董事長林傳凱開心表示：「感受到大家都很積極要做生意。」(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2023台北國際車用電子展於今(12)日~4/15在台北南港展覽館一館展開，不同於去年，今年是在被疫情困了3年後首度對外展開，開展首日的確可以看到各國買家穿梭其中。車後座娛樂系統大廠凱銳光電(代碼：2255) ，也在今年大秀武力，首度展出「智慧座艙」，將自家的系統進行高度整合，吸引不少買家目光，對於恢復過去的榮景，凱銳光電董事長林傳凱開心表示：「回來了！感受大家都很積極要做生意。」

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因為疫情整個市場被迫靜止將近3年，解封後的台北國際車用電子展首日湧入不少國際買家，這也讓凱銳光電董事長林傳凱一掃去年陰霾大展笑顏：「今天已經印尼、泰國的客人來洽談，接下來日本還有15組客人。」去年車電展林傳凱推出與美國Amazon合作導入車用Fire OS系統，成功坐穩歐美高級車娛樂領導品牌，林傳凱細數目前合作的車廠，包含藍寶堅尼、賓利、保時捷、奧迪、福特等，其中美國市場就佔了凱銳光電3成營業額。

疫情解封後，讓林傳凱火力全開，積極佈局全球市場，在車電展首度亮相「智慧座艙」就是武力展現的一環，林傳凱表示：「整合凱銳光電自家強項，將車上影像系統的應用進行最大化的整合，讓大家看到原來我們在這個領域可以做到哪些事情。」另外還有AI產品的推出，在環景系統加入了AI，提早發出警示，讓車主進行應變。

▲凱銳光電。(圖／記者周淑萍攝)
▲凱銳光電首度展出「智慧座艙」，大秀自家系統整合實力。(圖／記者周淑萍攝)
除此之外，林傳凱透露今年後座娛樂的大驚喜，「目前凱銳光電正在開發後座遊戲系統。」，透過台灣大牽線佈局，之後可以直接在車後座串連自己的雲端遊戲，不用搬PS5 到車上，只需要連起網路，拿起手把就能無縫暢玩自己的雲端遊戲，朝向「把車子當成家裡的客廳」為概念。林傳凱說，日前有國外客戶看到此套系統大為驚喜，且不少車廠已經積極洽談中，讓他對於後座遊戲市場信心滿滿。

▲凱銳光電。(圖／記者周淑萍攝)
▲凱銳光電默默的將遊戲手把放在後座上，悄悄暗示「後座遊戲」即將登場。(圖／記者周淑萍攝)
林傳凱說，未來就是把生態鏈佈建好，告別以往至賣硬體的死豬價，透過系統的整合提供加值服務，目前積極尋找合作或是併購的機會，持續壯大自己的品牌優勢。公司有一半員工都是研發人員，其中有6成以軟體開發為主，希望扭轉全球對於台灣只會做硬體的刻板印象，要讓台灣軟體開發能力領先全球。此外，他也提到車用Power系統和Aftermarket都會是未來發展重點。

凱銳光電目前訂單大概已經都看到年底，林傳凱熱於見到市場活絡，「大家都要來找生意做，終於恢復到以前榮景。」除了搶下歐美高級車市場，也積極佈局亞洲市場，在後座娛樂系統全球市占率，他保守說：「一定有前三，但前二應該也不是問題。」面對今年的市場，他信心十足表示：「去年相對於前年營業額有大概10％的成長，今年營收應該會比去年好，目前看起來應該不會有太大的問題。」

▲凱銳光電。(圖／記者周淑萍攝)
▲凱銳光電除了搶下歐美高級車市場，也積極佈局亞洲市場，在後座娛樂系統全球市占率穩坐前三名。(圖／記者周淑萍攝)

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