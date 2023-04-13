房市／幫8旬老翁換紗窗　信義房屋貫徹社區一家

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像「信義捕手」就是由單家分店出發，其餘區域紛紛起而效尤，至今已拓展至全台，共協助至少18,000位住戶在自家免於蚊蟲肆虐之苦，其他還有如與在地公益團體合作，協助為獨居孤老送餐；社區內學童上學需要冒險過馬路，同仁們變化身導護志工協助指揮，讓孩子們能安心的上下學；或是受到反光鏡阿伯的義舉感召，主動擦拭分店周遭社區多達5、60面反光鏡，獲得上千網友按讚，五年來累積社區服務近3萬場、服務對象近30萬人次。
創辦人周俊吉認為，若大家願意走出家門為自己所在的社區多付出一點，把家的概念往外擴張，人心就更能凝結。因此，信義房屋秉持著「先義後利」的精神，對內鼓勵同仁發起與社區共好的行動，成為社區的好朋友、好鄰居，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。
對外，由信義房屋持續「社區一家」徵件，發起至今已邁入第19年，投入逾4億元，協助3000多個社區圓夢，全台鄉鎮市區提案涵蓋率達100%，今年仍持續不間斷地徵集提案，希望鼓勵更多地方創生團隊發展，讓台灣不再有偏鄉、每個角落都能永續發展。
信義房屋以房仲本業起家，提供買賣房屋仲介服務，同時長期致力關注地方事務、照顧利害關係人，希望由內而外用良善凝結社區，帶領員工、攜手民眾貫徹「社區一家」、共創永續好生活。