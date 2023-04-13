中國調查台貿易壁壘 王美花：不設前提磋商要看對岸意願
針對昨（13）日中國商務部公告，將對台灣進行貿易壁壘調查一事，經濟部長王美花今（13）日表示，兩岸在2001年、2002年加入WTO時，並無將相關的貨品進行磋商，情況一直延續至此 ，現在中國突然提出貿易壁壘的調查，經濟部的立場，即經貿往來應該要按照相關的規定來處理 ，若在不設前提之下，中方若要與我方做磋商，「我們也願意來磋商」，主要是對岸要不要的問題。
記者鄭妤安／台北報導
有關中國商務部公告，將對台灣進行貿易壁壘調查一事，經濟部國際貿易局表示，我國對中國物品的進口規範，是依照民國82年4月所訂定的「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」來管理，如符合不危害國家安全與對相關產業無重大不良影響下，就可公告開放進口。
貿易局也每2個月召開「開放中國大陸物品輸入審查會議」審查，多年來基於國內需求，事實上已准許9835項中國大陸農、工產品進口。
媒體今日問及「是否是我國對陸的農工產品進口太嚴格，才會遭到管制？」對此，王美花指出，與中國之間的兩岸貿易，從民國82年就訂了兩岸貿易辦法，這個辦法訂了之後，即針對在沒有影響國家安全，以及對經濟也無重大不良影響兩條件之下，就可以開放進口，所以台灣到現在也開放了9800多項的進口。
她提到，兩岸在2001年跟2002年加入WTO時，並無將相關的貨品進行搓商，情況一直延續至此 ，現在中國突然提出貿易壁壘的調查，並且要與對方政府等來做搓商。
經濟部的立場，即經貿往來應該要按照相關的規定來處理 ，如果在不設前提之下，中方若要跟我們做磋商，「我們也願意來跟他做磋商」，主要是對岸要不要的問題。