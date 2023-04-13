台積電續弱！台股早盤跌逾80點 軍工、電力供應續夯
美國3月CPI年增率降，通膨數據雖放緩但聯準會釋出的會議紀要顯示，可能仍不足以阻止聯準會今年再度升息，使美股四大指數昨（12）日走跌，台北股市今（13）日開盤走低，早盤一度跌逾80點，來到15846點，跌幅0.4%。權值王台積電早盤跌6元，來到514元，跌幅約0.8%。今日盤面焦點為國防軍工概念股，千附精密飆漲停，晟田漲8%、漢翔漲6%以上。而電力供應概念股同樣搶眼，另外生技醫療族群則成為資金避風港。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數12日下跌38.29點，或0.11%，收33646.5點；那斯達克指數下跌102.54點，或0.85%，收11929.34點；標普500指數下跌16.99點，或0.41%，收4091.95點；費城半導體指數下跌56.90點，或1.83%，收3052.52點。
台北股市今日早盤一度跌逾80點，來到15846點，跌幅0.4%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌6元，來到514元，跌幅約0.8%。同樣為晶圓代工的聯電在平盤附近，世界先進與力積電分別小漲與跌0.7%。其他重要電子股如聯發科、大立光、旺宏走跌，南亞科、日月光跌逾2%，不過，鴻海、緯創、國巨、台達電相對強勢走高，友達與群創漲1%。
今日國防軍工概念股持續亮眼，千附精密飆漲停，晟田漲8%、漢翔漲6%以上，全訊漲4%，安馳、台船、寶一、精鋼漲3%。電力供應概念股同樣搶眼，樂事綠能漲逾7%，亞力、華電網漲4%，東元漲3%，士電與華城漲逾1%。而高端腸病毒71型疫苗獲衛福部查驗登記核准，今股價飆漲停，也帶動其他生技醫療族群，雙美幾近漲停，奈米醫材漲8%，基亞、訊聯、佳醫、強生、雃博漲逾3到4%。