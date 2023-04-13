皮膚科權威醫師大推「清爽無痘新政策」　油痘肌不再煩惱！

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長達3年口罩禁令終於解放 皮膚科門診需求大幅上升口罩令鬆綁，不少民衆開始正視肌膚問題，連帶讓皮膚科求診的患者增加。油性肌或痘痘困擾患者，因長時間配戴口罩加上台灣的天氣潮濕悶熱，讓臉部更易造成毛孔阻塞，從而冒出大量痘痘。如果又使用質地厚重的保養品、防曬品或彩妝品等，更會加重痘痘生長。
台中二林四季皮膚科診所院長黃勇學醫師分享，常在換季時遇到長期受青春痘問題困擾的民衆前來問診。過往傳統上習慣使用口服藥物、外塗或注射來治療，但部分民眾用藥時會有副作用的不適，或停藥後痘痘不斷反復發作。黃勇學醫師表示，台灣衛福部在2022年通過全新雷射技術─藍雷射，經多位醫師臨床經驗證實對於控油有幫助的技術，成為了傳統口服藥物及外塗藥物之外的新選擇。
控油、治痘、殺菌 全方位從根本治療痘藍雷射是結合二極體1450nm diode 及 450nm 藍光的雷射技術，來自韓國首爾的雷射科技廠與美國共同合作開發，結合了大功率和雙波長與二極體雷射，改善了傳統油切雷射能量不均的缺點。其中1450nm波長可以直接針對皮脂腺作用，使皮脂腺萎縮而達到降低皮脂分泌，配上獨特且可調整能量的冷媒系統，大大提升治療舒適度；而450nm的二極體激發藍光的能量則可以比傳統LED藍光更集中及有效，打造健康肌底，維持乾淨膚況。
高雄林政賢皮膚科院長林政賢醫師表示：「藍雷射術後幾乎沒有修復期及副作用，比起過往的藥物治療更安全，同時它是一個幾乎無痛無不適感的治療。」
（林政賢醫師分享臨床治痘經驗，藍雷射幫助皮膚科醫師全方位打擊皮脂腺）
戰「痘」之路不再孤單 新技術能明顯抑制皮脂腺分泌許多人從青春時期一路戰「痘」，甚至出社會後還是容易受到生活、飲食、壓力、氣候等問題影響病況。經常會不當處理，讓痘疤成為一輩子的肌膚傷害。許多人經常在換季時肌膚大量出油，特別是在台灣夏季悶熱及潮濕的氣候，更容易讓皮膚油膩或痘痘不斷的反覆發生，這些狀況除了影響自信外，更有可能影響人際關係。
芯漾醫美皮膚科診所院長楊心怡醫師表示：「藍雷射主要是能降低皮脂腺分泌，像是皮脂腺分泌過多造成的痘痘或者出油性的肌膚，出油造成化妝易浮妝或脫妝，又或是對治療藥物過敏的患者，都可以請專業醫師評估後進行藍雷射療程。相信這個技術能夠為台灣民眾帶來治痘抗油的新曙光，成爲口服藥物及外塗藥物之外的新選擇，幫助皮膚科醫師全方位為痘痘困擾患者打造更合適的治療方案。」
黃勇學醫師說明，藍雷射的完整療程為一週一次，連續三次，基本上每次治療都能看到發炎的時間縮短或是降低皮脂分泌量，一般而言接受完整療程後會感覺到明顯改善。臨床研究顯示經過3次治療追蹤12週發炎程度從4下降到1.9，而發炎型痤瘡減少62.3%，同時減少了皮脂分泌量50%。這對於長期抗痘卻成效不明顯的族群來説，是一道曙光。
新技術的引進為台灣痘痘困擾患者提供了一個全新的選擇，減少了服藥所帶來的副作用，也縮短了治療的時間。從治痘開始，打造健康肌底，維持潔淨膚況，不僅是外觀的治療，更是能改善生活品質，從而提升自信。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57452
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