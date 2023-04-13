AV天王清水健爆「致命怪僻」！女優嚇到拒合作 醫師：恐是異食症
日本AV界的天王清水健，近日被AV達人一劍浣春秋爆料，清水健曾被透露有「愛吃排泄物」的怪癖，甚至食用量十分驚人，還因此危害健康。據悉，清水健曾因為吃排泄物住院3次，連醫師都忍不住警告：「這樣會死！」針對此事件，楊聰才身心診所楊聰財醫師表示，很有可能是「異食症」，如果持續超過一個月就應該儘速就醫。
記者周淑萍/綜合報導
楊聰財醫師表示，在精神疾病裡面有一種叫做「異食症(Pica)」，也有人稱之為異食癖或是亂食症，當病患有長達一個月以上進食沒有營養價值或是不符合文化的物品，可能就是異食症患者。目前真正誘發的原因不明，有一派認為可能是缺乏某一些營養物質，或是心理有狀況。
異食症最大的族群是兒童智能偏低者，第二個族群就是有情緒障礙的人，包含憂鬱症、焦慮症，甚至有嚴重精神病像是思覺失調等。
異食症亂吃的東西五花八門，泥土、燈泡、鐵燈、書籍都有，以該名男星吃排泄物來說，排泄物大多是身體排出來的東西，當吃進肚可能紓解了某些心理上的不舒服，但長期下來可能身體會發炎、感染。
楊聰財醫師進一步解釋，異食症患者吃某種物品的行為不算是成癮，但要求他們不要吃恐會抗拒，因為對患者來講，可能把它當成一種紓壓模式或是快感，如果不儘快治療，可能會一再發作。醫師建議，治療需要看兩方面，如果是心理有狀況就需要尋求身心科醫師幫忙，如果是缺乏某些營養素當然就要儘速補充。異食症治療期至少需要3~6個月的期間，生理和心理雙管齊下共同治療。