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敘利亞和伊朗代表團抵沙烏地　重建波灣外交新局

▲在中國居間下，沙烏地與伊朗同意恢復2016年中斷的外交關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲在中國居間下，沙烏地與伊朗同意恢復2016年中斷的外交關係。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社利雅德12日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天接待來自伊朗和敘利亞具里程碑意義的代表團，在經過多年痛苦分歧後，波斯灣諸國正準備重新建立外交關係。

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伊朗官媒報導伊朗代表團降落沙烏地首都利雅德（Riyadh）的數小時後，沙國便宣布敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）抵達紅海城市吉達（Jeddah），這是敘利亞2011年爆發內戰以來首見這類高官出訪行程，也是敘國在中東地區孤立局面來到尾聲的重大跡象。

敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Al-Assad）2011年殘暴鎮壓國內和平抗議行動，波灣強權沙烏地遂與敘國斷交，並支持為推翻阿塞德而鬥爭的反抗軍組織，當時敘利亞也被逐出阿拉伯聯盟（Arab League）。

沙國外交部透過聲明表示，敘國外長梅克達德會見沙國外長，討論「以政治方式徹底解決敘利亞危機所需的必要步驟」。

聲明指出，目標是要實現「國家和解…讓敘利亞回到阿拉伯歸屬，恢復敘國在阿拉伯世界的自然角色」。

沙敘兩國外長也證實將重啟領事服務，並宣布恢復兩國間航班的計畫。

隨著伊朗總統預料很快也將來到沙國，加上沙國本週與葉門「青年運動」（Huthi）叛軍談判，企圖終結當地作戰，整個動盪的波灣地區在穆斯林齋戒月瀰漫了樂觀情緒。

一名駐利雅德外交人員告訴法新社：「伊朗人和敘利亞人在同一天齊聚沙烏地阿拉伯，這在幾個月之前是完全無法想像的天方夜譚。」

9個阿拉伯國家代表14日將在吉達召開會議，商討讓長期遭孤立的敘利亞參與下個月登場的阿拉伯聯盟峰會。

消息來源也向路透社透露，沙國計劃邀請阿塞德參與5月19日在利雅德召開的阿拉伯聯盟峰會，此舉等於正式終結阿塞德在波灣的孤立局面，不過目前不清楚阿拉伯國家是否對此已有共識。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120413

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