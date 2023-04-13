敘利亞和伊朗代表團抵沙烏地　重建波灣外交新局

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敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Al-Assad）2011年殘暴鎮壓國內和平抗議行動，波灣強權沙烏地遂與敘國斷交，並支持為推翻阿塞德而鬥爭的反抗軍組織，當時敘利亞也被逐出阿拉伯聯盟（Arab League）。
沙國外交部透過聲明表示，敘國外長梅克達德會見沙國外長，討論「以政治方式徹底解決敘利亞危機所需的必要步驟」。
聲明指出，目標是要實現「國家和解…讓敘利亞回到阿拉伯歸屬，恢復敘國在阿拉伯世界的自然角色」。
沙敘兩國外長也證實將重啟領事服務，並宣布恢復兩國間航班的計畫。
隨著伊朗總統預料很快也將來到沙國，加上沙國本週與葉門「青年運動」（Huthi）叛軍談判，企圖終結當地作戰，整個動盪的波灣地區在穆斯林齋戒月瀰漫了樂觀情緒。
一名駐利雅德外交人員告訴法新社：「伊朗人和敘利亞人在同一天齊聚沙烏地阿拉伯，這在幾個月之前是完全無法想像的天方夜譚。」
9個阿拉伯國家代表14日將在吉達召開會議，商討讓長期遭孤立的敘利亞參與下個月登場的阿拉伯聯盟峰會。
消息來源也向路透社透露，沙國計劃邀請阿塞德參與5月19日在利雅德召開的阿拉伯聯盟峰會，此舉等於正式終結阿塞德在波灣的孤立局面，不過目前不清楚阿拉伯國家是否對此已有共識。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120413