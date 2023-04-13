政院核定高捷延伸至湖內　捷運局：拚118年全線通車

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捷運局表示，市府配合行政院「大南方、大發展南台灣發展計畫」，打造S廊帶科技走廊，加速北高雄再發展，為北高雄注入新發展動能。岡山路竹延伸線將串連楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本洲產業園區以及南科高雄園區等4大科技園區等，預期將成為高雄都會區重要之產業廊帶，各產業園區預計可吸引12萬就業人口，可打造大高雄地區30分鐘生活圈的優質大眾運輸環境，及提供良好的大眾運輸服務。
捷運局指出，該計畫路線起點銜接「岡山路竹延伸線(第二A階段)」計畫之南路竹(RK6)站尾軌起，沿途行經本市路竹區中山路至本市湖內區中山路一段，路線全長約3.87公里，共設置2座高架車站，路線止於湖內區中山路與環球路口北側，未來捷運服務擴及湖內地區，可帶動區域均衡發展，提升公共運輸服務便利性與效益。
高雄都會區北向軸線主要服務岡山、路竹、湖內等大岡山地區約35.4萬民眾，服務沿線數千億產值之各大園區，更是南部半導體材料S廊帶重要一環，對高雄都會區之發展有其推動必要性。捷運局說，岡山路竹延伸線第一階段工程進度已達83％，預計113年中完工通車至岡山車站，第二A階段土建、機電系統均已發包，逐漸進入施工階段高峰期，預計116年完工通車至RK6南路竹站，昨日第二B階段經行政院核定後，將預定於118年底全線通車。