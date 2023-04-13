北一女校門電話亭「堆滿垃圾」？真相慘遭痛批 校方回應了
近幾年來外送平台興盛發展，讓許多學生族群也成為忠實的顧客，時常在餐期可以看到許多校園門口一次有好幾位外送員出現。不過近期就有民眾目睹北一女校門旁的公共電話亭，竟然被塞了「成堆塑膠袋」，而真相更讓許多網友無法接受，而校方也做出回應了。
記者潘毅/綜合報導
有民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發出圖片，發現北一女校門口旁的電話亭，充斥著許多塑膠袋，甚至連讓人站的空間都沒了，而她一靠近看才發現，「那些不是垃圾而是食物手搖飲，都是學生一整天的動力來源」。
電話亭變成學生外送餐點放置區的畫面曝光後，隨即引發爭議，許多網友痛批「明明學生有這需求，學校卻要假裝沒看見，不做任何設置或規範」、「學校可以弄家長接送區，但不願意弄外送放置區？」、「現在很多學校都有放外送桌了」、「就直接把桌椅設置在一進校門內警衛室旁就解決問題了，外送員能把東西放在門口根本就不會想進去」。
針對本起爭議，北一女校方回應，已經觀察到此現象，也與學生宣導「美食不落地」，目前規劃讓學生用換證方式，與外送員面交領餐，原先一輪開放10人，目前增加至20人，加快學生取餐速度；另外許多民眾好奇為何不設「外送桌」，校方則考量到拿錯餐點的問題，為避免造成學生之間或是與平台的糾紛，因此沒有設置。