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北韓試射飛彈、中國軍演　外交部：譴責嚴重挑戰國際秩序

▲北韓發射飛彈後，一度有落入北海道周邊海域的可能，日本政府緊急發出國家級警報，確認可能性消除後才解除。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓發射飛彈後，一度有落入北海道周邊海域的可能，日本政府緊急發出國家級警報，確認可能性消除後才解除。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

北韓向日本海方向發射一枚中長程彈道飛彈。外交部今（13）日譴責，中國環台軍演與北韓試射等不負責任行徑，對以規則為基礎的國際秩序構成嚴重挑戰。

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外交部發布新聞稿指出，在中國以蔡英文總統圓滿完成元首外交為藉口，於4月8日至10日在我國周邊舉行所謂「環島戰備警巡和演習」，以及預告將於16日以進行所謂「航太活動」為由，封鎖台北飛航情報區部分空域，嚴重威脅台灣安全、破壞台海及印太和平穩定之際，此次北韓再度無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，進一步破壞區域和平穩定，外交部對此種行徑表達嚴厲譴責。而北韓與中國極權政府不負責任的行徑，對以規則為基礎的國際秩序構成嚴重挑戰。

外交部表示，台灣與韓國、日本同屬印太民主陣營成員，也同樣面對共產獨裁政權的武力威脅。中國於去（2022）年8月進行大規模環台實彈軍演時，韓國與美國、日本及多個理念相近國家高度關切該軍事威脅行動。韓國大統領尹錫悅在去年11月接受英國《路透社》專訪時表示，任何衝突都應根據國際規範與規則解決，韓國堅決反對片面改變現狀的企圖。韓國外交部在去年12月28日發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對單方面以武力改變區域現狀，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。

外交部指出，日本首相岸田文雄於本年3月21日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表聯合聲明時，強調台海和平穩定的重要性，以及敦促和平解決台海議題。日本外相林芳正於本年4月2日與中國外長秦剛會談時，再度重申台海和平穩定的重要性。外交部對這些發言表示歡迎與感謝，這也證明台、日、韓同屬理念相近的民主國家陣營。

外交部重申，我國將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。

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