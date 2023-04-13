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密件揭俄烏今年無望和談　不排除基輔政權更迭

▲華盛頓郵報取得的美國外洩機密顯示，美方情報評估由於俄烏雙方都沒法取得勝利以致都拒絕和談，戰爭將會打到2024年，甚至不排除戰事消磨會引發烏克蘭領導階層更迭。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／美聯社／達志影像）
▲華盛頓郵報取得的美國外洩機密顯示，美方情報評估由於俄烏雙方都沒法取得勝利以致都拒絕和談，戰爭將會打到2024年，甚至不排除戰事消磨會引發烏克蘭領導階層更迭。圖為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）華盛頓郵報取得的美國外洩機密顯示，美方情報評估由於俄烏雙方都沒法取得勝利以致都拒絕和談，戰爭將會打到2024年，甚至不排除戰事消磨會引發烏克蘭領導階層更迭。

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美國媒體上週揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後來發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的議題，恐為多年來最嚴重情報破口事件。也有人認為這些外流密件可能真假參半。

華郵報導，密件顯示美國國防情報局（DIA）分析得出結論是即便烏克蘭能收復「可觀」失土並對俄軍造成「難以承受的損失」（但美國情報圈認為兩者都不大可能），基輔的斬獲也不會催生出和平談判。

密件內容說：「考量各種情境，2023年不太可能出現透過談判結束衝突。」

華郵指出，這份基於美國詳細檢視雙方軍隊人數、武器和裝備的評估，很可能給反戰者動力再次呼籲美、中等大國推動俄烏和談止戰，以結束這場讓數百萬人流離失所、數以十萬計人死傷的衝突。

除研判代價高昂的俄烏戰爭不見盡頭外，這份新披露的文件還預測俄烏軍方高層將如何應對戰場挑戰。基於雙方「部隊數量和物資不足以支持有效作戰」，密件預測今年底時雙方都只能奪得「微不足道」土地，稱這種雙方都沒法突破性進展的僵局是最可能的場景。

文件指出在烏克蘭方面，持續的戰爭消磨會導致國內沮喪氛圍和對戰爭打法的不滿，「會更容易出現領導階層更迭」。

華郵表示不清楚文件指的是政治還是軍事脈絡下的領導層更替。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭國內廣受歡迎，但總統府與烏克蘭武裝部隊司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）間存在緊張關係，基輔一些人認為扎盧茲尼是個政治上的威脅。

密件預測，戰事僵局還會讓烏克蘭對現有符合資格的人口展開「全面動員」，把更多年輕人推上前線。在此同時，烏克蘭很可能更執著於打擊俄國境內目標，這令美方官員不安，擔心這恐迫使俄國總統蒲亭升級戰事，或給中國理由開始援助俄國致命武器。

在俄國方面，密件指戰事僵局將迫使莫斯科「因作戰力量耗損而動用低劣的後備力量」；克里姆林宮也很可能「加快」將佔領地併入俄國的作業。

歐洲學者、德國馬歇爾基金會（GMF）主席康利（Heather Conley）說：「這一向是看誰先耗盡資源的比賽。」

康利表示她同意美國情報的論點，即唯有其中一方「力竭」，談判才會開始。（譯者：陳亦偉）1120413

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