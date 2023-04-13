密件揭俄烏今年無望和談　不排除基輔政權更迭

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華郵報導，密件顯示美國國防情報局（DIA）分析得出結論是即便烏克蘭能收復「可觀」失土並對俄軍造成「難以承受的損失」（但美國情報圈認為兩者都不大可能），基輔的斬獲也不會催生出和平談判。
密件內容說：「考量各種情境，2023年不太可能出現透過談判結束衝突。」
華郵指出，這份基於美國詳細檢視雙方軍隊人數、武器和裝備的評估，很可能給反戰者動力再次呼籲美、中等大國推動俄烏和談止戰，以結束這場讓數百萬人流離失所、數以十萬計人死傷的衝突。
除研判代價高昂的俄烏戰爭不見盡頭外，這份新披露的文件還預測俄烏軍方高層將如何應對戰場挑戰。基於雙方「部隊數量和物資不足以支持有效作戰」，密件預測今年底時雙方都只能奪得「微不足道」土地，稱這種雙方都沒法突破性進展的僵局是最可能的場景。
文件指出在烏克蘭方面，持續的戰爭消磨會導致國內沮喪氛圍和對戰爭打法的不滿，「會更容易出現領導階層更迭」。
華郵表示不清楚文件指的是政治還是軍事脈絡下的領導層更替。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在烏克蘭國內廣受歡迎，但總統府與烏克蘭武裝部隊司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）間存在緊張關係，基輔一些人認為扎盧茲尼是個政治上的威脅。
密件預測，戰事僵局還會讓烏克蘭對現有符合資格的人口展開「全面動員」，把更多年輕人推上前線。在此同時，烏克蘭很可能更執著於打擊俄國境內目標，這令美方官員不安，擔心這恐迫使俄國總統蒲亭升級戰事，或給中國理由開始援助俄國致命武器。
在俄國方面，密件指戰事僵局將迫使莫斯科「因作戰力量耗損而動用低劣的後備力量」；克里姆林宮也很可能「加快」將佔領地併入俄國的作業。
歐洲學者、德國馬歇爾基金會（GMF）主席康利（Heather Conley）說：「這一向是看誰先耗盡資源的比賽。」
康利表示她同意美國情報的論點，即唯有其中一方「力竭」，談判才會開始。（譯者：陳亦偉）1120413