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蔣萬安質詢首秀登場　「蔣師」王世堅送螺絲起子：要市府拴緊螺絲

▲台北市長蔣萬安首場施政報告，市議員王世堅贈送螺絲起子提醒市政要上緊發條。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.13）
▲台北市長蔣萬安首場施政報告，市議員王世堅贈送螺絲起子提醒市政要上緊發條。（圖／記者呂炯昌攝，2023.04.13）

記者呂炯昌／台北報導

台北市長蔣萬安今（13）日前往台北市議會進行任內首度施政報告並接受質詢。先前自稱「蔣師」的民進黨市議員王世堅特地送上「螺絲起子」，要蔣市府拴緊螺絲。

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國民黨團在程序發言時贈送「蠻牛」提神飲料，以及「虎勁為民、做牛做馬」對聯為蔣萬安加油打氣。不過，民進黨團也不遑多讓，群起上台贈送「當選靠阿公、市政不用功」手板。

王世堅發言時先拿出棕熊造型的螺絲起子，指出今天是蔣萬安第一次施政報告，上任至今3個半月、100天，卻因為他的「偏聽」成就了一位市府顧問成為「太上市長」，讓2位副市長成了長工、丫鬟，整個市府亂了套。

王世堅指出，從蔣市府拖延里長座談會、取消晨會開始，局處首長已經開始顯現逃避、虛應心態，台灣燈會亂象、捷運工地公安問題到殯葬處弊案，還有2月時地政局到社子島開說明會竟拔腿就跑、落荒而逃。

王世堅說，這些狀況再再顯示，市府團隊螺絲鬆了，在六都滿意度墊底之下，蔣萬安竟然還能到小巨蛋去熱情飆舞，「今天我擔任蔣師，送你第一份禮物，就是一支螺絲起子，讓你放在市長室」，提醒要做好市政第一步就是拴緊市府團隊螺絲，這隻螺絲有6種不同尺寸，可以拴緊不同螺絲。


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