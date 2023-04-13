9旬嬤揹巨債憂枇杷滯銷　立委莊競程助購籲同做愛心

現在是台中市枇杷盛產期，94高齡的果農洪阿嬤卻愁眉苦臉，原來今年雨水少、枇杷賣相不好，家中揹負巨債的她擔心採收後滯銷、留在樹上果實會被猴子搶摘，煩惱到睡不著。立委莊競程與市議員曾朝榮主動伸出援手，先收購剩餘的300多台斤，服務處也協助民眾代購服務。
記者顏幸如／台中報導
莊競程的舅舅、台中市議員曾朝榮說，洪阿嬤年輕時家境寬裕，丈夫生前是建設公司負責人，卻被倒債上千萬元，10幾年前往生。她的3個兒子，大兒子在外地務農、老三過世；老二腿傷行動不便，和唯一的女兒陪阿嬤一起種枇杷，母子3人皆老弱年邁。曾朝榮見阿嬤家揹負巨債，年斥百歲還得從事農作，每年春天收成季都會到太平區向她買些枇杷、順便關懷生活狀況。
雖然阿嬤種植的枇杷口感綿密多汁，品嚐過的民眾念念不忘，但今年結果期缺雨水，影響農作收成與銷售，枇杷賣相不佳。阿嬤不懂行銷管道，眼看枇杷結實累累卻賣不出去，高掛枝頭又擔心被猴子先行採收、整年辛苦將血本無歸，讓她心急如焚，她向曾朝榮說，自己煩心到連覺都睡不好。
洪阿嬤的女兒說，她們種植的枇杷，初生長果實就套袋，沒使用農藥。但枇杷收成後若未儘速賣出，很快就會爛掉，母女倆不知如何是好。曾朝榮得知後，當場買下已採的300多斤枇杷，稍解洪阿嬤燃眉之急。枇杷陸續收成中，若民眾有意一起做愛心，莊競程位於台中市北屯路275-2號的服務處可協助訂購，電話04-22331997。