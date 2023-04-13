安平樹屋旺旺旺 史無前例古蹟開出統一發票特獎200萬

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林韋旭表示，台南市古蹟景點自民國60年代開始售票近半世紀以來，首度開出特獎，真是十分驚喜。之前疫情時期，遊客數銳減，各大景點皆是咬牙苦撐，現在疫情降溫，正是國旅重啟生機之時，有了這個好彩頭加持，歡迎全國遊客多多來台南逛古蹟，中大獎。
安平樹屋為遊客來台南造訪的熱門景點之一，平均一年超過200萬人次造訪，它與德記洋行、書法家朱玖瑩故居連成同一觀光區。安平樹屋建築物被生命力旺盛的榕樹入侵，共生形成樹中有屋、屋中有樹的奇景。朱玖瑩故居位於安平樹屋旁，其內展示朱玖瑩先生的書法作品，以運用楷書、行書、草書等不同字體所寫出心經，值得細細品味。市定古蹟德記洋行目前進行外牆及建物檢修工作，為民眾參觀需求，特意留設對外開放之通行動線，讓民眾也能欣賞專業匠師修繕古蹟的過程。
文化局規劃於赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館及河岸咖啡(原台南運河安平海關)等景點皆設置紀念品部，除販售文化局每年透過公開徵選出的優良商品外，還有以「台南限定」為品牌概念開發之相關台南古蹟限定商品，如成功啤酒、成功洋芋片、媽祖泡芙、月老軟糖皆是台南熱門伴手禮，讓來遊玩台南的朋友，為旅程增添一份特別回憶。