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安平樹屋旺旺旺 史無前例古蹟開出統一發票特獎200萬

▲文化局主秘林韋旭與南區國稅局台南分局長蕭淑芬於安平樹屋前張貼紅榜祝賀中200萬特獎的幸運兒（圖／記者林怡孜攝，2023,04,13）
▲文化局主秘林韋旭與南區國稅局台南分局長蕭淑芬於安平樹屋前張貼紅榜祝賀中200萬特獎的幸運兒（圖／記者林怡孜攝，2023,04,13）

記者林怡孜/台南報導

位於台南安平的知名古蹟景點安平樹屋獲得財神爺眷顧，開出112年1-2月統一發票特獎200萬元。這位幸運兒於農曆春前期間來安平樹屋觀光後花了100元買了2枚紀念幣就中了大獎，今(13)日南區國稅局台南分局長蕭淑芬與文化局主秘林韋旭特於安平樹屋前張貼紅榜祝賀，恭喜這位幸運的民眾。

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林韋旭表示，台南市古蹟景點自民國60年代開始售票近半世紀以來，首度開出特獎，真是十分驚喜。之前疫情時期，遊客數銳減，各大景點皆是咬牙苦撐，現在疫情降溫，正是國旅重啟生機之時，有了這個好彩頭加持，歡迎全國遊客多多來台南逛古蹟，中大獎。


安平樹屋為遊客來台南造訪的熱門景點之一，平均一年超過200萬人次造訪，它與德記洋行、書法家朱玖瑩故居連成同一觀光區。安平樹屋建築物被生命力旺盛的榕樹入侵，共生形成樹中有屋、屋中有樹的奇景。朱玖瑩故居位於安平樹屋旁，其內展示朱玖瑩先生的書法作品，以運用楷書、行書、草書等不同字體所寫出心經，值得細細品味。市定古蹟德記洋行目前進行外牆及建物檢修工作，為民眾參觀需求，特意留設對外開放之通行動線，讓民眾也能欣賞專業匠師修繕古蹟的過程。


文化局規劃於赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人館及河岸咖啡(原台南運河安平海關)等景點皆設置紀念品部，除販售文化局每年透過公開徵選出的優良商品外，還有以「台南限定」為品牌概念開發之相關台南古蹟限定商品，如成功啤酒、成功洋芋片、媽祖泡芙、月老軟糖皆是台南熱門伴手禮，讓來遊玩台南的朋友，為旅程增添一份特別回憶。


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