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HPV疫苗有效預防逾7成子宮頸癌　接種疫苗「前中後」3步驟曝

▲世界衛生組織已指出，接種HPV疫苗可以保護女性避免HPV感染，預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型HPV。（圖／擷取自pixabay）
▲世界衛生組織已指出，接種HPV疫苗可以保護女性避免HPV感染，預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型HPV。（圖／擷取自pixabay）

記者許若茵／台北報導

子宮頸癌是我國婦女癌症發生率第10位及死亡率第8位，世界衛生組織已指出，接種HPV疫苗可以保護女性避免HPV感染，預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型HPV，國健署長吳昭軍提醒，接種HPV疫苗有「前、中、後」3步驟， 請民眾依照仿單建議時程完成所有劑次接種。

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子宮頸癌的發生，主要原因是子宮頸上皮細胞持續感染高危險型人類乳突病毒（HPV），受到病毒基因的作用之後，就會使正常健康的子宮頸細胞出現基因突變，可說是一種癌前病變的表現，之後就有可能發展為子宮頸癌。

人類乳突病毒（HPV）主要經由性接觸傳染，在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染，有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV感染。

世界衛生組織指出，接種HPV疫苗可以保護女性避免HPV感染，也能有效預防長期感染HPV造成的子宮頸癌，以9至14歲女性為主要接種對象，朝接種率穩定達90%以上為目標。

國健署說明，目前食藥署已核准3種HPV疫苗，均可以預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型HPV，國健署自107年12月底開始，全面推動國中女生接種HPV疫苗服務。

吳昭軍提醒，接種前，請民眾詳閱HPV疫苗衛教資訊，也可參考國民健康署網站的健康主題中HPV專欄，其中有HPV疫苗衛教手冊、單張及懶人包等，若想諮詢有關HPV疫苗資訊，可撥打全國HPV疫苗專線：0800-88-3513（寶貝，守護一生），另提供聽語障服務傳真：04-2310-6667。

若民眾於瞭解接種HPV疫苗相關資訊後，並同意接種，則可至醫療院所接種疫苗，吳昭軍指出，接種時，請事先主動告知病史、曾接種HPV疫苗的時間、量體溫等評估；身體如有任何特殊狀況或疾病，務必告知醫師，經醫師綜合評估後，接種HPV疫苗。

另接種後，吳昭軍建議，至少休息30分鐘再離開；若出現注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛等不適，請立即告知醫師，請民眾依照仿單建議時程完成所有劑次接種，以具有完整保護力，遠離子宮頸癌的威脅。

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