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74歲秦祥林帶老婆低調返台！滿頭白髮被讚「還是帥哥」　近照曝光

▲秦祥林（左）近日帶著老婆曹昌莉（中後）低調返台，還參加女星胡錦（右）等人的聚會。（圖／翻攝自胡錦臉書）
▲秦祥林（左）近日帶著老婆曹昌莉（中後）低調返台，還參加女星胡錦（右）等人的聚會。（圖／翻攝自胡錦臉書）

記者賴禹妡/台北報導

74歲男星秦祥林因電影《心有千千結》打開知名度，開啟了「二秦二林」時代，當時他和林青霞的感情更是轟轟烈烈，兩人一度訂婚又解除婚約，但之後秦祥林就和小16歲的化妝師曹昌莉結婚，並全家移居美國，近日他帶著老婆低調返台，還參加女星胡錦等人的聚會，只見現場眾星雲集，而他雖然頂著一頭白髮，帥度卻絲毫不減，讓網友忍不住大讚：「還是帥哥！」 

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▲（圖／翻攝自胡錦臉書）
▲胡錦（下右二）PO出聚會照，現場眾星雲集，而秦祥林（下左二）雖然頂著一頭白髮，帥度卻絲毫不減。（圖／翻攝自胡錦臉書）
秦祥林曾和蕭芳芳有過3年婚姻，離婚後一度和林青霞宣布訂婚，但4年後卻遭到女方要求解除婚約，這之後秦祥林再婚小16歲的化妝師曹昌莉，婚後育有2子，秦祥林也帶著全家移居美國洛杉磯。 

而胡錦昨（12）日在臉書分享合照，只見畫面中有金漢、凌波、胡楓、張帝、秦祥林夫妻、姜大衛夫妻等人，大夥兒圍著圓桌開心用餐、聚會，胡錦依依不捨地表示，這幾天好友們都聚在一起，「這兩天他們都各自回去了，留下我滿滿的回憶⋯但真是好開心，不知道下一次何時才能再相聚了，隨緣吧」。 

▲（圖／翻攝自胡錦臉書）
▲秦祥林（左）雖然白髮蒼蒼，但仍戴著招牌墨鏡，被網友誇讚「還是帥哥！」（圖／翻攝自胡錦臉書）
照片中的秦祥林雖然白髮蒼蒼，但戴著招牌墨鏡，帥度依然不減，眾星雲集的畫面也讓網友們留言大讚，「秦祥林還是帥哥！」、「姜大衛越老還越帥氣呢！不簡單囉」、「都是大明星好懷念，好幸福的胡姐」、「胡姐好漂亮喔，最耀眼的大明星耶」。 

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