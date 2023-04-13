劉瑞琪91歲癌父零化療病逝！認「不願爸爸插管」：沒受到醫療之苦
劉瑞琪、林辰唏、夏靖庭、呂紹齊今（13）日出席客台《最後一封情書》媒體茶敘，電影探討善終問題，劉瑞琪認為如何保有善終權值得被教育，她的91歲父親罹患肺癌，走到生命盡頭已經瘦骨嶙峋，「我不願他插管，家人溝通以後不讓爸爸進醫院，我們每天對他很好，沒讓爸爸受到一點點醫療之苦。」
記者羅凌筠/台北報導
劉瑞琪去年在外拍戲，不敢回家怕傳染疫情，一日接到弟弟電話，通知父親快不行了，劉瑞琪當晚回家，握著爸爸的手說：「你好漂亮。」當晚爸爸就離世，劉瑞琪想起來沒有遺憾，「他在世時，我每天對他很好，這就夠了，身後多大儀式都沒有用，我自己也跟老公說了，我不要告別式，甚至不用葬都好，撒海還嫌麻煩。」
劉瑞琪戲裡和38歲呂紹齊詮釋姐弟戀，呂紹齊全身曬黑擺脫「小白臉」外表，斷食10天從72公斤瘦到66公斤，他和劉瑞琪有一場病房重頭戲，夏靖庭爆料他哭了一遍又一遍，眼淚流不停，讓夏靖庭看了好崇拜，「我壓他會中金鐘獎新人。」
有趣的是呂紹齊在舞台劇版《最後一封情書》是林辰唏老公，到了電影版卻升格林辰唏媽媽劉瑞琪的男友，林辰唏入戲說：「呂紹齊從我老公變繼父，有一場戲我打他，一巴掌下去4條指印在臉上，所有怨氣都在這一掌！」呂紹齊笑說：「我不爭氣叫了出來，好像被卡車撞到。」