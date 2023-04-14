遊艇新藍海／旅遊業者還在觀望　套裝行程較吸引外國客

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張瑞琳強調：「今天旅遊業要包裝一項體驗，這個趨勢一定是未來消費者認同的！」像是去台東會搭熱氣球，消費者很有興趣，但現階段的消費者對於遊艇市場不夠熟悉、不夠熱衷，所以台灣的市場比較受限，「（政府）雖然在推廣，但是力道不夠，準備也沒有太完善，以旅遊業來說還是得觀望一下。」
旅遊電商平台Klook台灣行銷副總監陳思穎則向《NOWnews今日新聞》分享，遊艇休憩市場是在疫情期間，國旅大爆發時才突然竄起的熱門商品。「過去台灣人玩台灣沒有像疫情時那麼深，一直到2020年國旅大爆發，其中，澎湖是關鍵。」陳思穎提到，當時水上活動需求大漲，一個月可以成長到4至5倍，相當驚人，搭配澎湖花火節的行程，「很多人都會找不同的玩法和體驗，除了在路上看花火節，其實在海上看花火節也受到青睞，因此才有包遊艇來遊玩的體驗需求。」
「另外一大推手則是龜山島的牛奶海，在牛奶海爆紅之後，在Klook台平台上的銷售也有很明顯的漲幅。」陳思穎舉例，包含在當地玩立槳衝浪（SUP）或是划獨木舟、浮潛，「台灣本來就有先天適合的條件，再加上幾個熱門的事件，讓遊艇的體驗變得更加平民化，價格和體驗的方式就更透明，在玩法上也更有多元性。」
相比國外遊覽岸上風景的遊艇行程，台灣搭配水上活動和影片拍攝服務的包裝方式，對於外國消費者也相當具有吸引力。陳思穎表示，以歐美國家來說，搭遊艇出海是滿普遍的方式，過去的玩法就是從海上看雪梨歌劇院，再從大橋下繞回來，或是在遊艇上用餐。「但台灣玩得更精深，外國遊客來台灣除了鎖定美食、看風景等，台灣畢竟是海島國家，水上活動也會是他們的選擇，加上目前遊艇遊程既有的活動，例如浮潛、立槳衝浪、協助攝影等方式，也很有機會打進外國遊客市場。」