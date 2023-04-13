《保留席位》BL戀超浪漫 帥店長黃丞邦獵捕小白兔陳玹宇
VIDOL七周年推出的VBL系列耽美影集，繼青澀校園愛情《免疫屏蔽》拍攝完畢後，第二部走都會療癒風格的《保留席位》今（12）日開鏡，主演包括《奇蹟前導片》黃丞邦、《三隻小豬的逆襲》陳玹宇、《我的牙想你》鄭湋曄、《全明星運動會》打開知名度的黃宏軒、《機智校園生活》張哲偉、王新凱及資深演員崔佩儀等。
記者羅凌筠/綜合報導
黃丞邦劇中飾演麵店老闆，只要開店總有個男孩準時現身麵店一角，總是悶頭打字。這男孩是傻氣呆萌小說作家劉歷（陳玹宇飾演），某次在麵店受到感情傷害後，身為老闆的黃丞邦決定出擊帶陳玹宇約會體驗，是一份用烹調抓住胃，用耐力擄獲心，是面冷心熱的老闆「細火慢燉」獵捕小白兔的過程。
黃丞邦為了麵店老闆角色特別留鬍子，增加成熟度，他這次為了拍攝不尷尬，提早展開約會，陳玹宇笑說兩人從IG開始聊天，接著一起去美術館、吃飯，建立起默契，黃丞邦覺得因兩人有共同興趣，所以很聊得來，而這次拍戲有時讓陳玹宇很尷尬，因為他耳朵不會說謊，有時黃丞邦摸他耳朵，或是親近一點，他就會耳朵紅害羞到不行。
而現在許多年輕人在愛情上比較無性別之分，陳玹宇也認為年輕人的風氣比較沒有角色設定，有時很自然就發生在生活中，不需要設定，他自己就是喜歡或欣賞就鼓起勇氣追求，「人生就一次！相處兩人快樂開心最重要，不用在意別人眼光，因為感情是兩人的事。」