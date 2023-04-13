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藍亂入綠初選　何昆霖：我當立委、3優秀議員1個也不能少

▲藍亂入綠初選　何昆霖謝羅廷瑋推薦
▲藍亂入綠初選　何昆霖謝羅廷瑋推薦

記者顏幸如／台中報導

民進黨中6立委初選被藍營亂入，國民黨對手羅廷瑋及其里長樁腳昨公開支持何昆霖。繼黃守達批評羅趁機蹭聲量，建議黨中央以羅廷瑋為假想敵進行對比式民調，被推薦的何昆霖也喊話，感謝之餘建議羅和另2位黨內對手應「不負選民所託，繼續扮演好市議員角色」，立法院交給他去衝就好。

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民進黨立委台中市第6選區（中西東南區）有前市議員何敏誠之子何昆霖、市議員江肇國、市議員黃守達3位新人競爭黨內初選，將於下周進行電話民調，其中江肇國、黃守達都是中西區市議員；何昆霖競選東南區市議員失利，為落選頭。國民黨陣營則以東南區市議員選舉第一高票的羅廷瑋，爭取參選最力。

昨天何敏誠趁區務會議之便，邀請24位里長為兒子何昆霖站台，卻被質疑出席者多為國民黨籍，且有多位里長隸屬羅廷瑋系統。羅廷瑋事後受訪表示何昆霖很優秀，自己在公開場合都替他拉抬，拜託地方鄉親於民進黨初選民調時支持何昆霖。

▲黃守達今批評國民黨議員羅廷瑋，藉機蹭民進黨聲量。（圖／黃守達提供，2023.04.13）
▲黃守達今批評國民黨議員羅廷瑋，藉機蹭民進黨聲量。（圖／黃守達提供，2023.04.13）
由於地方早就盛傳，羅廷瑋將積極介入民進黨初選、想盡辦法讓沒民代資歷的何昆霖出線，以利自己接下來的立委大選。黃守達今（13）日上午批評羅廷瑋藉機蹭民進黨聲量，並向羅喊話，敢不敢公開承諾，初選和大選時都立場一致支持何昆霖？但羅未回應。

對於藍營議員公開力挺，下午何昆霖受訪時，主動感謝羅廷瑋支持推薦，並強調自己一定不負眾望拿下立委席次，回報跨黨派鄉親力挺！

何昆霖表示，羅廷瑋甫拿下選區第一高票，願意公開力挺同為東南區出身的他，顯現認同自己有替鄉親協調中央、爭取地方建設的能力，他相當感謝羅，未來絕對會「不負期望」。何昆霖不忘提醒對方，應該「不負選民所託，繼續扮演好市議員角色，全心監督市政、為東南區打拼」。

目前中6選區檯面上的參選者，除了何昆霖以外全是現任市議員，何昆霖喊出「立委這一席放心交給何昆霖」口號，強調自己將不負東南區選民期待，接棒無黨籍立委黃國書，前進立法院為選民服務，如此一來無論是東南區或中西區，都不必擔心議員少一席。

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