議會備詢處女秀 蔣萬安搬書架上台「Open book」
台北市長蔣萬安今（13）日首度赴市議會備詢，有別於過去歷任市長多只靠備詢台上的電腦螢幕進行簡報，蔣萬安特別準備了學生用書架，擺上手抄筆記，「Open Book」的報告方式相當特別。
記者呂炯昌／台北報導
國民黨團在程序發言時贈送「蠻牛」提神飲料，以及「虎勁為民、做牛做馬」對聯為蔣萬安加油打氣。民進黨團上台贈送「當選靠阿公、市政不用功」手板。民眾黨團送上前副市長黃珊珊所寫的市政白皮書，送給蔣萬安當「市政參考書」，表示一直以來被認為「小孩開大車」的蔣萬安，仍需要「新手指南」，要拿到好成績，必須好好拜讀。
先前自稱「蔣師」的民進黨市議員王世堅特地送上「螺絲起子」，要蔣市府拴緊螺絲。原定2點就開始的施政報告因為議員發言踴躍，拖了約1小時15分鐘才開始報告。蔣萬安施政報告時，特別擺上學生用書架，順手抄筆記，獨特的「Open Book」的報告方式相當特別
北市府發言人殷瑋表示，蔣萬安施政報告為求慎重，準備了稿件和資料備用，蔡英文總統在多數場合都用提詞機，前市長柯文哲在歐洲議會讀稿子，不會因此就批評他們，因為每個人在不同的公開談話場合，本來就會有不同的需求。