拜登將在愛爾蘭國會演說　強調美愛關係密切

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甘迺迪1963年6月成為第一位訪問愛爾蘭的美國在位總統，5個月後他遇刺身亡。
當年甘迺迪在演說時表示，名為「倫斯特府」（Leinster House）的愛爾蘭國會大廈曾是他的祖先基達爾伯爵（Earl of Kildare）費茲傑羅家族（Fitzgeralds）擁有，但他隨即開玩笑稱，「我來這可不是為了討回這座建築」。
甘迺迪當時的演說重點在於「自早期以來便使愛爾蘭人民和美國人民緊緊相依的諸多持久關係」，而雙方在早期都曾投入對英國的戰爭。
拜登與甘迺迪不同的是，沒有足供誇耀的貴族祖先，拜登家族的某些祖先當年是為逃避英國統治下的饑荒，而遷居到賓州史克蘭頓（Scranton）。
白宮高層幕僚史洛特（Amanda Sloat）透露，拜登今天在愛爾蘭國會的演說將呼應甘迺迪，強調「我們兩國間深刻而長久的歷史、文化、政治和經濟關係」。
拜登昨天在北愛爾蘭參訪喀林福堡（Carlingford Castle）時宣稱，愛爾蘭是「我靈魂的一部分」；並說，他感覺「美好」，就像「歸鄉」一樣。但當地親英勢力指責他，在美國促成北愛和平協議25年後的現在，拜登仍有「反英」思維。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120413