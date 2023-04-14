雲林崙背黑羽土雞場爆H5N1 今年禽流感已累計35例
禽流感疫情未歇！防檢局昨（13）日晚間表示，家畜衛生試驗所通知，雲林縣崙背鄉1黑羽土雞場主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行6186隻6週齡黑羽土雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計35例，包含陸禽32場、鴨1場、鵝2場。
記者許若茵／台北報導
根據農委會雞蛋產銷資訊平台，最新每日產蛋雞隻數量為3055萬隻，淘汰60萬隻，每日雞蛋生產量維持11萬1500箱。
防檢局指出，近日天氣仍不穩定，且有禽流感案例零星發生，請養禽場業者仍應持續加強日常管理，如適時開啟通風或保溫設備，以減少場內禽隻緊迫，同時落實場內軟、硬體生物安全措施，包含維持防鳥設施正常運作，場區門禁管制，人員、車輛含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等、運輸載具如運輸籠、蛋箱及蛋盤等及器具進出也應澈底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。
防檢局呼籲，請業者持續提高警覺，每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依《動物傳染病防治條例》規定撲殺動物不予補償且最高可處新臺幣100萬元罰鍰。