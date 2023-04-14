鶯歌神祕新地標！建築師姚仁喜新力作「蘆葦叢中的美術館」
快來新北市踩點！全新美術館坐落在鶯歌區鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，是新北市政府以文化推動地方發展與城市再造的重要建設，特別找來了姚仁喜｜大元建築工場創始人-建築師姚仁喜親手設計，期望能結合新北市相關藝術文化、自然生態與地方產業特色，成為北台灣重要的藝文新地標。
生活中心/綜合報導
這個新地標被喻為「蘆葦叢中的美術館」，外觀上由許多柱狀結構組成，建築師姚仁喜也特別透露當初的設計理念，主要是因為地域上在鶯歌，又鄰近大漢溪，在某些季節都有很多蘆葦，透過這些鄰近地域的印象，來融合這次美術館設計的理念發想。
另外，姚仁喜也提到，這次不只是設計單純的美術館，也同步要打造藝術街坊，兩個截然不同的風格融合，也因此他希望打造一個「輪廓模糊」的建築，除了給民眾多一些想像空間之外，也希望營造一種傻瓜相機拍照的氛圍，甚至在晚上或是黃昏時段看來，這個建築可能會帶有一點耐人尋味的曖昧感，也有別於城市中，線條、輪廓清晰的高樓大廈。
針對美術館與藝術街坊的兩大設計，姚仁喜表示，希望美術館能夠使用充滿現代感，也因此大膽活用了噴砂鋁管等材料，藝術街坊則是希望用些紅磚、混凝土等粗曠的原料創造特色。而為了讓民眾更有到此一探究竟的儀式感，姚仁喜也特別在入口處設置人行橋，甚至特別選用了耐侯鋼鋼板，他解釋，這個鋼板是一個粗礦的材料，同時又相當具有現代感，耐侯鋼表層滿鏽時的顏色將呈現橘、紅色調，他認為能綜合美術館現代感與藝術街坊紅磚傳統風格兩種特色。
另外，藝術街坊牆面上，也藏有姚仁喜的小巧思，透過不規則的敲敲打打，營造出一種歲月的感覺，還能與三峽老街、大漢溪的石塊等意象聯結；另外，中軸大道上也設置許多景觀柱，這些都是姚仁喜為了營造氛圍，所拿捏的細節，希望可以替這個神祕的「蘆葦叢中美術館」，揭開序曲。
新北市美術館，也從4月15日率先開放戶外園區、圓頂藝術空間等部分場域，並籌備一系列開館活動，相信在姚仁喜的巧手下，未來民眾將可以在這裡享有內外的藝術體驗。