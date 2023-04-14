高捷O13聯開案二度公告招商　重大調整釋出新亮點

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本基地座落於橘線大東站1號出口，基地面積11,909平方公尺(3,602.47坪)，並與大東藝術中心、廣達9.37公頃的大東濕地公園為鄰，周邊步行生活圈涵蓋鳳山市區商圈、台鐵鳳山站、鳳山區公所、市立鳳山醫院、多所學校及休閒設施，後續結合衛武營、鳳山車站舊城開發，及大東周邊文化創意產業，透過軌道經濟加值，開創東高雄新榮景，區位條件優異，為投資人不可錯過的投資標的。
捷運局長吳義隆表示，本案預估引進民間投資達97億元，除維持原規劃的公共托育、日間照護中心等公益設施，兼顧財務可行前提下，本次地主(市府)分收比例相當幅度調至30%，此外，尚有5項重大改變：
1.衡酌後疫情時代不動產市場環境變化，開放投資人得考量實務及規劃彈性，可採分期開發，至多2期。
2.攸關權益分配的鑑價基準日，聽取業界建言及參考其他縣市做法已修法調整為建照領得日。
3.盱衡不動產開發市場景氣循環，並參考公辦都更案或促參案經驗，本案申請人資格條件設定總負債金額不超過權益4倍。
4.考量當前社會經濟條件及本案量體規模，取消前次招商設定之權利價值權利金，回歸市府依土地貢獻成本比例分配房地的典型作法，除加速公有資產活化利用，創造市府的資產價值，亦減輕投資人初期資金與不動產去化壓力。
5.考量地方所需及務實評估使用需求，維持大東轉運站機能，候車空間由384平方公尺下調為200平方尺；本基地緊鄰O13地下型式捷運車站，車站連通基地內部的連通形式開放投資人彈性規劃設計，不拘地下或地面層型式。
本案位處高雄市鳳山市區商圈生活機能優異，並與大東公園、鳳山區公所、大東文化藝術中心為鄰，可作為鏈結鳳山區公所、大東文化藝術中心之樞紐，且周邊學校、醫院與公共設施資源豐富，期透過引進民間設計構想與投資動能，打造政府、地方與民間三贏實績。本案相關招標資訊已公布於捷運局聯開專案辦公室網站，歡迎國內外投資人評估及遞件申請。