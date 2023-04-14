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高捷O13聯開案二度公告招商　重大調整釋出新亮點

▲橘線O13站土地開發案位處高雄市鳳山市區商圈生活機能優異，並與大東公園、鳳山區公所、大東文化藝術中心為鄰。（圖／高市府捷運局提供）
▲橘線O13站土地開發案位處高雄市鳳山市區商圈生活機能優異，並與大東公園、鳳山區公所、大東文化藝術中心為鄰。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」於今(14)日第2次公告徵求投資人，本次招商條件的重大調整包含地主分配比例調整為30%，並取消權利價值權利金機制，回歸房地分配的典型作法，本次調整務實考量近年不動產市場經營環境變化及因應中央政策方向，較能符合市場發展趨勢與需求，可望加速捷運聯合開發之推進。

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高市副市長林欽榮表示，去年本案公告期間遭逢烏俄戰爭等大環境因素，包括國際間原物料波動、我國央行數度升息等多種因素影響，整體不動產市場環境的投資氛圍轉趨保守。本案捷運局衡酌投資環境變遷，務實通盤檢討全案招標條件，同時聽取本府促參委員會專家建言檢討相關法規，已於本月11日公告修正「高雄市政府辦理大眾捷運系統土地開發權益分配須知」，將鑑價基準日由原本「申報開工日」提前為「建造執照領得日」，更能符合市場需求。

▲本次招商條件的重大調整包含地主分配比例調整為30%，並取消權利價值權利金機制。（圖／高市府捷運局提供）
▲本次招商條件的重大調整包含地主分配比例調整為30%，並取消權利價值權利金機制。（圖／高市府捷運局提供）
本基地座落於橘線大東站1號出口，基地面積11,909平方公尺(3,602.47坪)，並與大東藝術中心、廣達9.37公頃的大東濕地公園為鄰，周邊步行生活圈涵蓋鳳山市區商圈、台鐵鳳山站、鳳山區公所、市立鳳山醫院、多所學校及休閒設施，後續結合衛武營、鳳山車站舊城開發，及大東周邊文化創意產業，透過軌道經濟加值，開創東高雄新榮景，區位條件優異，為投資人不可錯過的投資標的。

捷運局長吳義隆表示，本案預估引進民間投資達97億元，除維持原規劃的公共托育、日間照護中心等公益設施，兼顧財務可行前提下，本次地主(市府)分收比例相當幅度調至30%，此外，尚有5項重大改變：
1.衡酌後疫情時代不動產市場環境變化，開放投資人得考量實務及規劃彈性，可採分期開發，至多2期。
2.攸關權益分配的鑑價基準日，聽取業界建言及參考其他縣市做法已修法調整為建照領得日。
3.盱衡不動產開發市場景氣循環，並參考公辦都更案或促參案經驗，本案申請人資格條件設定總負債金額不超過權益4倍。
4.考量當前社會經濟條件及本案量體規模，取消前次招商設定之權利價值權利金，回歸市府依土地貢獻成本比例分配房地的典型作法，除加速公有資產活化利用，創造市府的資產價值，亦減輕投資人初期資金與不動產去化壓力。
5.考量地方所需及務實評估使用需求，維持大東轉運站機能，候車空間由384平方公尺下調為200平方尺；本基地緊鄰O13地下型式捷運車站，車站連通基地內部的連通形式開放投資人彈性規劃設計，不拘地下或地面層型式。
 
本案位處高雄市鳳山市區商圈生活機能優異，並與大東公園、鳳山區公所、大東文化藝術中心為鄰，可作為鏈結鳳山區公所、大東文化藝術中心之樞紐，且周邊學校、醫院與公共設施資源豐富，期透過引進民間設計構想與投資動能，打造政府、地方與民間三贏實績。本案相關招標資訊已公布於捷運局聯開專案辦公室網站，歡迎國內外投資人評估及遞件申請。
 

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