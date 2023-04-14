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六福村管理動物不當屢生爭議　動團公開信喊話董座莊豐如

▲六福村動物園發布訊息指稱狒狒確定為其園區所脫逃。（圖／新竹縣政府提供）
▲六福村動物園發布訊息指稱狒狒確定為其園區所脫逃。（圖／新竹縣政府提供）

記者許若茵／台北報導

近年六福村因對動物管理不當屢生爭議，從東非狒狒逸出遭射殺後，再度引發全國譁然。對此，台灣動物保護行政監督聯盟、鳥語獸躍、台灣動物平權促進會、關懷生命協會今（14）日聯合向六福村集團董座莊豐如發出公開信，呼籲善盡企業責任、落實動物福利，開誠布公接受動保團體與消費者檢視。

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動團指出，近年來，六福村對動物管理不當屢生爭議，但管理團隊卻遲未與社會大衆及動保團體詳細說明，因而特以公開信與莊豐如進行溝通。 去年，動團揭露六福村10年內死了8隻長頸鹿引起社會關注，今年再發生東非狒狒溢出遭射殺事件，再度引發全國譁然，「遺憾的是，兩起攸關動物權益的事件，六福村寧以興訟與漠視的方式處理，卻拒絕與社會大眾說明、溝通」。

動團提到，2004年，莊豐如接任六福集團執行長後，開設關西六福莊生態度假飯店，主打與動物零距離互動，大獲好評，並一度成為集團最賺錢的品牌，莊曾於受訪時表示「即便是營利事業，但六福村回到設立初衷，以『動物福祉』為核心。 」

但過去10年，六福莊主打的明星動物長頸鹿卻因為環境設施以及經營管理不善導致動物頻頻死亡，動團歷經五次田野調查，從動物表演至六福村最引以為傲的保育類動物犀牛、白老虎等飼養項目，盤點出20多種動物福利問題，卻得不到管理團隊正面回應，「貴團隊甚至拒絕回應專家、學者提出的具體改善建議」。 

動團直言，莊曾經說過「我們相信，懂得愛護動物的孩子生命才完整」並指出希望引導孩子潛移默化、將心比心，善待環境和他人，六福村也曾推出許多環境教育課程以及校外教學專案，甚至獲獎無數，可惜的是，每當六福村團隊拒絕面對經營管理以及動物福利出現的問題時，其實也是在對孩子們隱匿動物正在受苦的事實，呈現「不面對、不負責」的負面示範。

每一位六福人的名片上，皆印著「Doing Good. Better.（實踐美好，只為更好）」，這是六福集團的企業理念，也是莊的座右銘。動團表示，期盼能繼續相信六福集團的企業理念，因此近期再度嘗試並聯繫主管機關以及地方議員，希望能共同進行會勘以改善動物福利，可惜並未得到正面回應。

動團強調，「至今，六福村野生動物園在心態上似乎還在閉園狀態。我們期盼您看到這封信後，能與園區管理團隊積極溝通，為動物保育向社會大眾敞開大門，堅持六福村以「動物福祉」為核心價值的初衷。相信只要六福村願意面對，還是能與社會大眾攜手實踐美好，只為更好。」
 

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